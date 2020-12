Cyberpunk 2077: Termin für Preload und Größe des ersten Updates bekannt

In der kommenden Woche wird endlich das Action-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ für die PlayStation 4, die Xbox One, den PC und Google Stadia erscheinen. Damit sich auch Digitalkäufer auf die Veröffentlichung vorbereiten können, hat CD Projekt RED auch die offiziellen Termine für den Preload bekanntgegeben.

PlayStation-Spieler laden am Dienstag

Demnach dürfen Xbox One-Spieler bereits seit dem gestrigen Abend das Spiel herunterladen, während PlayStation 4-Spieler noch bis zum 8. Dezember 2020 warten müssen. Auf dem PC kann man am kommenden Montag, den 7. Dezember 2020 mit dem Download beginnen. Um 12 Uhr dürfen zunächst GOG-Nutzer „Cyberpunk 2077“ herunterladen, woraufhin Steam und der Epic Games Store um 17 Uhr folgen werden.

Und an anderer Stelle geht die Konfusion rund um das Day-One-Update in die nächste Runde. Nachdem die ersten Spieler bereits in den Besitz der Retail-Fassung gekommen sind, machten Berichte zu einem vermeintlich umfangreichen Day One-Patch die Runde. Wie sich herausstellte, waren die daraufhin angesprochenen 56 Gigabyte kein Update. Stattdessen handelt es sich darum um die Installationsdaten, die vor dem ersten Spielstart aufgespielt werden.

Doch inzwischen ist auch ein erstes Update erschienen. Auf Twitter hat der DreamcastGuy mitgeteilt, dass „Cyberpunk 2077“ ein Update erfordert. Dieses wird mit einer Größe von 43,5 GB angegeben und somit überaus umfangreich ausfallen. Aus diesem Grund wurde vermutet, dass es sich dabei bereits um den Day-One-Patch handelt.

Mehr zum Thema: Cyberpunk 2077 – Day-One-Patch über 50GB groß? CD Projekt klärt auf

Aber unser geschätzter Kollege Fabian Mario Döhla, der heutzutage bei CD Projekt RED arbeitet, hat einmal mehr klargestellt, dass es sich auch dabei nicht um das Launch-Update handelt. So schrieb er: „Es ist ein Update, aber ─ witziger Twist ─ nicht das Update, das wir für den Launch haben werden.“

Somit wird die Posse um die Größe des Day-One-Patches des vermutlich am meisten erwarteten Spiels des Jahres in eine weitere Runde gehen. Sobald CD Projekt RED offizielle Details enthüllt, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Auf jeden Fall wird „Cyberpunk 2077“ am 10. Dezember 2020 für die Konsolen, den PC und Google Stadia auf den Markt kommen.

