Destiny 2: Prüfungen des Osiris erneut verschoben – Update mit Termin

Update: Der Fehler wurde inzwischen gefunden, was zugleich bedeutet, dass die „Prüfungen des Osiris“ (bzw. „Trials of Osiris“) am 18. Dezember 2020 zurückkehren werden.

The team has identified the issue and is currently developing a future Hotfix. Trials of Osiris is currently planned to return on 12/18. https://t.co/tfGUvyG2lL — Bungie Help (@BungieHelp) December 3, 2020

Meldung vom 28. November 2020: Die zuständigen Entwickler von Bungie hatten ursprünglich für „Destiny 2“ geplant, dass die Hüter zum Start der neuen Erweiterung „Jenseits des Lichts“ auch die Prüfungen des Osiris spielen können. Allerdings kamen mit den neuen Inhalten auch neue Probleme ins Spiel, weswegen man die Prüfungen um zwei Wochen verschoben hatte.

Zu früh gefreut

Am gestrigen Abend sollten die Prüfungen des Osiris endlich zurückkehren, aber Bungie hat sie erneut abgesagt. Einmal mehr ist ein Fehler entdeckt worden, der eine Fortführung des Events unmöglich machte. Allerdings kann man dieses Mal noch keinen Termin nennen, an dem die Spieler mit einer Rückkehr rechnen können.

Mit „Jenseits des Lichts“ wurde ein weiteres Mal die Geschichte des Online-Shooters erweitert. Zudem können die Hüter neue Herausforderungen angehen, wobei auch ein neuer Raid bereitgestellt wurde. Ab dem 8. Dezember 2020 wird „Destiny 2“ auch für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich sein und einige technische Verbesserungen mit sich bringen. Unter anderem wird es Aufwertungen bei Bildauflösung und Bildrate geben.

Due to a recently discovered issue, Trials of Osiris has been disabled for this week. We are currently investigating to determine when it will return. — Bungie Help (@BungieHelp) November 27, 2020

