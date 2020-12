Lord of the Rings Online & DC Universe Online: Die MMOs finden den Weg auf die PS5

Wie der Publisher Enad Global 7 bekannt gab, werden die beiden Online-Rollenspiele "Lords of the Rings Online" und "DC Universe Online" den Weg auf die PS5 und die Xbox Series X/S finden. Versprochen werden unter anderem technische Verbesserungen.

"Lord of the Rings Online" findet den Weg auf die Next-Gen-Konsolen.

Vor wenigen Tagen gab der Publisher Enad Global 7 die Übernahme des US-amerikanischen Entwicklerstudios Daybreak Game Company bekannt.

Ergänzend dazu nahm das Unternehmen nun die ersten Ankündigungen nach der Übernahme vor und ließ verlauten, dass sowohl „DC Universe Online“ als auch „Lord of the Rings Online“ den Weg auf die Konsolen der neuen Generation finden werden. Beim MMO „DC Universe Online“ handelt es sich um einen alten Bekannten, da das Superhelden-Abenteuer bereits für die PlayStation 3, die PlayStation 4 und weitere Konsolen erhältlich war.

Lord of the Rings Online erscheint erstmals für die Konsolen

Interessanter dürfte da schon „Lord of the Rings Online“ sein, da das Online-Rollenspiel im „Der Herr der Ringe“-Universum erstmals für die Konsolen veröffentlicht wird. Allerdings werden sich Konsolen-Spieler noch ein wenig gedulden müssen, bis sie selbst Hand an „Lord of the Rings Online“ legen dürfen. Wie es heißt, wird das Next-Gen-Update nämlich nicht vor 2022 erscheinen.

Einen konkreten Releasezeitraum ließen sich die Verantwortlichen von Enad Global 7 genauso wenig entlocken wie handfeste Details zur PS5- und Xbox Series X/S-Umsetzung der beiden Online-Rollenspiele. Stattdessen ist lediglich die Rede davon, dass „Lord of the Rings Online“ und „DC Universe Online“ auf den Next-Gen-Konsolen entsprechende technische Verbesserungen spendiert bekommen.

Sollten sich diesbezüglich weitere Details ergeben, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

