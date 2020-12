The Game Awards: Geoff Keighley bestätigt weitere Hollywood-Stars für die Preisverleihung

In der kommenden Woche wird Geoff Keighley die diesjährigen Game Awards veranstalten und einmal mehr einige Neuankündigungen zu bieten haben, während die besten Spiele des Jahres in verschiedensten Kategorien ausgezeichnet werden. Die Nominierten kann man noch einmal hier nachlesen.

Zwei Superheldinnen für die Game Awards

Allerdings hat sich Geoff Keighley, der sowohl als Moderator als auch Producer in Erscheinung tritt, auch namhafte Unterstützung an die Seite geholt, um die Auszeichnungen zu präsentieren. Nachdem vor einigen Tagen bekanntgegeben wurde, dass Tom Holland, der als aktueller Spider-Man und als Nathan Drake in der kommenden „Uncharted“-Verfilmung dem einen oder anderen ein Begriff sein dürfte, bei den Game Awards zugegen sein wird, wurden nun zwei weitere Hollywood-Persönlichkeiten bestätigt.

Demnach werden Gal Gadot („Wonder Woman“, „Fast and Furious“-Reihe) und Brie Larson („Captain Marvel“, „Kong: Skull Island“, „Raum“) ebenfalls als Presenter in Erscheinung treten. Möglicherweise werden sie auch zu dem einen oder anderen Spiel etwas enthüllen. Schließlich könnte Captain Marvel auch in „Marvel’s Avengers“ als Charakter hinzugefügt werden.

Mehr zum Thema: The Game Awards – Tom Holland beteiligt – Trailer zum Uncharted-Film?

Die Game Awards finden in diesem Jahr in der Nacht vom 10. auf den 11. Dezember 2020 statt und werden einmal mehr via YouTube, Twitch, Twitter und weitere Social Media-Kanäle übertragen. Wir werden euch alle Neuigkeiten und Ankündigungen am darauffolgenden Morgen aufbereiten.

Next Thursday, @GalGadot, star of the upcoming @WonderWomanFilm joins #TheGameAwards as a presenter. Streaming live December 10 everywhere. pic.twitter.com/Ky6P1h8ZF6 — The Game Awards (@thegameawards) December 3, 2020

#TheGameAwards is proud to welcome @brielarson as a presenter live next Thursday during video game’s biggest night! pic.twitter.com/dBvx6C3Hiz — The Game Awards (@thegameawards) December 4, 2020

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Game Awards 2020