Naughty Dog: Neil Druckmann wurde zum Co-Präsidenten ernannt

Bei Naughty Dog wurden einmal mehr Beförderungen ausgesprochen. Vor allem Neil Druckmann, Autor hinter der "The Last of Us"-Reihe, stieg eine weitere Stufe in der Firmenrangliste hinauf.

Seit mittlerweile 16 Jahren ist Neil Druckmann ein fester Bestandteil des kalifornischen Entwicklerstudios Naughty Dog, das mit Spielereihen wie „Uncharted“, „The Last of Us“, „Jak and Daxter“ und nicht zuletzt „Crash Bandicoot“ einen mittlerweile ikonischen Status in der Branche genießt. Und Druckmann hatte sich im letzten Jahrzehnt vor allem als Autor hinter den erfolgreichen PlayStation-Blockbustern hervorgetan.

Eine weitere Beförderung

Nachdem Druckmann bereits im März 2018 zum Vizepräsidenten des Entwicklerstudios ernannt wurde, hat Naughty Dog-Präsident Evan Wells in einer offiziellen Bekanntmachung mitgeteilt, dass der Autor ab sofort als Co-Präsident in Erscheinung treten wird. Zudem wurden Alison Mori und Christian Gyrling als Vizepräsidenten eingesetzt.

„Wir haben solch ein unglaubliches Team bei Naughty Dog und jeden Tag an der Seite eines jeden von ihnen arbeiten zu können, ist besonders in diesen Tagen von Bedeutung. Ich bin stolz auf das Team, wenn ich ihre Erfolge und Beteiligungen für das Studio wertschätzen kann. Bitte unterstützt mich dabei, ihnen eine große Gratulation zukommen zu lassen“, schrieb Wells in dem Statement.

Somit wurden die Mitarbeiter für ihre Leistungen hinter dem riesigen Erfolg von „The Last of Us: Part II“ entsprechend belohnt. An welchem Spiel Naughty Dog zum aktuellen Zeitpunkt arbeitet, ist bisher noch nicht bekannt. Deshalb kann man gespannt sein, wohin die Reise auf der PlayStation 5 gehen wird.

