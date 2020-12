GTA Online: Neuer Club „The Music Locker“ wird in Kürze eröffnet

In Kürze werden neue Inhalte für "GTA Online" erscheinen. Unter anderem wird man den Underground-Club "The Music Locker" und aktualisierte Radiostationen anbieten.

Die Verantwortlichen von Rockstar Games haben bekanntgegeben, dass man in Kürze einen neuen Underground-Club namens „The Music Locker“ in „GTA Online“ eröffnen wird. Damit werden auch die Bauarbeiten am Diamond Casino abgeschlossen.

Neue DJs legen auf

Der neue Club soll auch mit einem besonderen Set von Moodymann eröffnet werden, wobei in den kommenden Wochen und Monate weitere Künstler ihre Sets in dieser virtuellen Umgebung vorstellen werden. Unter anderem wird das Berliner Musikkollektiv Keinemusik zu einem späteren Zeitpunkt im Club auflegen, wobei auch Palms Trax für Ende des Monats geplant ist. Jeder wird sich die Auftritte im Club anschauen können, wobei Besitzer eines Penthouses im Diamond Casino auch Zugang zur VIP-Lounge erhalten werden.

Mehr zum Thema: GTA Online – The Cayo Perico Heist mit einem Trailer und ersten Details angekündigt

Des Weiteren haben die Entwickler bekanntgegeben, dass man in Kürze auch die Radiostationen aktualisieren wird. Demnach sollen weitere DJ-Inhalte geboten werden, die einem die Abenteuer in Los Santos und San Andreas neu vertonen. Zudem sollte man nicht vergessen, dass in der nächsten Woche auch ein neuer Heist ins Spiel kommen wird, der die Spieler zumindest einige Zeit bei Laune halten sollte.

Introducing The Music Locker – Los Santos’ newest underground dance club, soon to be open to the public. Featuring opening resident, @moodymann313 with performances from @keinemusik and Palms Trax coming soon.

https://t.co/fxJEXtsZb2 pic.twitter.com/AbHzZx3b8v — Rockstar Games (@RockstarGames) December 5, 2020

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu GTA 5 Online