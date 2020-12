Killzone: Auf absehbare Zeit wohl nicht mit einem Comeback der Marke zu rechnen

"Killzone: Shadow Fall" erschien 2013.

Mit „Horizon Zero Dawn“ veröffentlicht das niederländische Studio Guerrilla Games, das bis dato eigentlich nur mit der „Killzone“-Reihe auf sich aufmerksam machte, im Jahr 2017 eine neue Marke.

„Horizon Zero Dawn“ erfreute sich schnell großer Beliebtheit und verkaufte sich alleine auf der PlayStation 4 mehr als zehn Millionen Mal. Nachdem das Action-Rollenspiel im Sommer dieses Jahres den Weg auf den PC fand, wurde 2020 zudem ein Nachfolger in Form von „Horizon: Forbidden West“ für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 angekündigt. Um die „Killzone“-Franchise hingegen wurde es in den letzten Jahren verdächtig still.

Nachfolger zu Killzone kein Thema mehr?

Und allem Anschein wird es dabei wohl auch bleiben. Dies lässt zumindest ein Blick auf die neu gestaltete Website der Sony Interactive Entertainment World Studios vermuten, auf der die verschiedenen PlayStation-Studios mit ihren wichtigsten Marken vorgestellt werden. Sucker Punch wird beispielsweise mit „Ghost of Tsushima“, „inFamous“ und „Sly Cooper“ vorgestellt, während Insomniac Games als verantwortliches Studio hinter „Spider-Man“ und „Ratchet & Clank“ präsentiert wird.

Wirft man hingegen einen Blick auf die Vorstellung von Guerrilla Games, wird man bemerken, dass hier nur noch auf die „Horizon“-Franchise verwiesen wird, während von „Killzone“ weit und breit nichts zu sehen ist. Spekuliert wird, dass wir es hier mit einer bewussten Entscheidung der Verantwortlichen zu tun haben, die darauf hindeutet, dass die „Killzone“-Marke in den internen Planungen keine Rolle mehr spielt. Offiziell bestätigt wurde das Ganze aber natürlich nicht.

Das letze „Killzone“ für die Konsolen erschien in Form von „Killzone: Shadow Fall“ im Jahr 2013 für die PlayStation 4.

