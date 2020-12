Prince of Persia: Insider bestätigt Arbeiten an einem Reboot – Release aber noch in weiter Ferne

"Prince of Persia": Die Reihe feiert ein Comeback.

Nach den Gerüchten der Vergangenheit kündigte Ubisoft das „Prince of Persia Remake“ im September offiziell für die Konsolen und den PC an.

Erscheinen wird die Neuauflage bereits im Januar des kommenden Jahres für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4. Schenken wir aktuellen Gerüchten Glauben, dann wird es bei dem „Prince of Persia Remake“ allerdings nicht bleiben. Stattdessen soll sich unbestätigten Berichten zufolge zudem ein Reboot zur beliebten Action-Adventure-Serie in Entwicklung befinden.

Dies lassen zumindest die Aussagen eines alten Bekannten vermuten. Die Rede ist vom indischen Youtuber und Insider „Lazy Assassin“, der bereits im Vorfeld der offiziellen Ankündigung durch Ubisoft die laufenden Arbeiten am „Prince of Persia Remake“ bestätigte. Laut „Lazy Assassin“ werden wir uns allerdings noch eine ganze Weile gedulden müssen, ehe die Serie ein Comeback feiert.

Wie es weiter heißt, wird der Release des „Prince of Persia“-Reboots nämlich erst im Jahr 2023 oder 2024 erfolgen. Da die Verantwortlichen von Ubisoft die aktuellen Gerüchte bisher nicht kommentieren wollten, sollten die Aussagen von „Lazy Assassin“ vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

Denkbar ist natürlich trotz allem, dass „Lazy Assassin“ mit seinem Aussagen ein weiteres Mal richtig liegt. Warten wir die weitere Entwicklung ab.

Indian YouTuber who leaked the Prince of Persia Sands of Time remake months in advance says a reboot is also in the works.

„Ubisoft is working on a completely new PoP game that won’t be a remake..it’ll probably come out in 2023 or 2024.“https://t.co/BjAaEf6ryV pic.twitter.com/eRLFrQw5H8

— Okami (@Okami13_) November 30, 2020