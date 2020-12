Scott Pilgrim vs. The World: Complete Edition hat einen Termin

Die "Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition" bekam heute einen Termin verpasst. Schon zwei Wochen nach dem Jahreswechsel könnt ihr euch in das Abenteuer stürzen.

Der Termin wurde enthüllt. Der Launch erfolgt Mitte Januar 2021.

Die „Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition“ bekam heute von Ubisoft einen Termin verpasst und wird demnach am 14. Januar 2021 für PS4, Xbox One, Switch und PC erscheinen. Besitzer der beiden Konsolen PS5 und Xbox Series X/S können den Titel über die Abwärtskompatibilität der neuen Hardware genießen.

Pünktlich zum zehnjährigen Jubiläum

Die „Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition“ erscheint anlässlich des 10-jährigen Jubiläums und enthält die originalen DLCs „Knives Chau“ und „Wallace Wells“. Der Titel ist von der ikonischen Comic-Serie und dem Film „Scott Pilgrim vs. The World“ inspiriert. Der Sidescroller war sechs Jahre lang, nachdem die Lizenz abgelaufen war, nicht zum Kauf erhältlich. Davor konnte der Titel von 2010 bis 2014 als digitales Spiel für PlayStation 3 und Xbox One erworben werden.

Im Spielverlauf nehmt ihr es in der Rolle von Scott Pilgrim mit verschiedenen Gegnern auf, darunter die Liga der sieben teuflischen Ex-Lover. „Dabei werden die Spieler das beliebte Beat ‚em up-Spiel im 2D-Arcade-Stil wiederentdecken, das von der ikonischen Graphic Novel-Serie und dem Film 2010 von Universal Pictures inspiriert wurde“, so Ubisoft.

Im Spielverlauf habt ihr die Möglichkeit, euch mit bis zu drei Freunden lokal oder online zusammenzutun, um Gegner zu besiegen, Leben und Münzen zu teilen sowie euch gegenseitig wiederzubeleben. „Freunde können sich auch in Subspace-Minispielen messen, wie beispielsweise beim wilden Völkerball, oder sich gegenseitig zu epischen Schlachten herausfordern oder aber in den Modi Boss Rush und Survival Horror zusammenarbeiten“, heißt es weiter.

Nachfolgend könnt ihr euch das erste, jedoch nicht mehr ganz neue Videomaterial zur Complete Edition anschauen:

