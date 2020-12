The Game Awards 2020: In diesem Jahr mit fünf Weltpremieren in der Pre-Show

Die The Game Awards 2020 finden am 10. Dezember 2020 statt.

Auch 2020 gehören die von Geoff Keighley produzierten und moderierten The Game Game Awards zu den letzten großen Events des Jahres.

Genau wie es bereits in den vergangenen Jahren der Fall war, dürfen wir uns 2020 ebenfalls auf diverse Präsentationen und Neuankündigungen freuen. Wie von offizieller Seite klar gestellt wurde, wird es in diesem Jahr nicht weniger als fünf Weltpremieren in der Pre-Show geben. Zu diesen könnten sowohl komplette Neuankündigungen als auch erstes Gameplay-Material zu bereits bestätigten Projekten gehören.

Wie bereits Ende August eingeräumt wurde, geht die COVID-19-Pandemie auch an den The Game Awards 2020 nicht spurlos vorüber. Da die Sicherheit der Mitarbeiter, Besucher und Teilnehmer nicht gewährleistet werden kann, entschlossen sich Geoff Keighley und sein Team in Zeiten der Corona-Krise dazu, in diesem Jahr auf ein reines Online-Event zu setzen.

„Wir werden definitiv mehr machen, als mich einfach nur in einen Raum zu setzen, wo ich die Gewinner verkünde. Ich bin wirklich leidenschaftlich daran interessiert, die Show immer noch live zu senden. Im Gegensatz zu Sachen, die im Vorfeld aufgezeichnet wurden. Also ja, wir arbeiten an einigen Szenarien, wie wir den Leuten die Show live mit ein bisschen Spektakel präsentieren können, ohne dass man in diesem Jahr Tickets und solche Dinge kaufen kann“, hieß es hierzu.

Excited to welcome back the incredible @sydsogood who returns as pre-show host for #TheGameAwards on Thursday night!

We’ll have 5 world premieres in the pre-show, plus a musical performance. More on that soon!

Begins at 6:30 PM ET / 3:30 PM PT, https://t.co/JhGKODahXK pic.twitter.com/roxFQ3NhCv

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 6, 2020