UK-Charts: FIFA 21 verteidigt die Spitzenposition

Zum Start in die neue Woche dürfen die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien natürlich nicht fehlen. Wie sich diesen unter anderem entnehmen lässt, gab es in den Top 3 der vergangenen Woche keinerlei Bewegung.

"FIFA 21" sicherte sich erneut die Spitze der UK-Charts.

Pünktlich zum Start in die neue Woche erreichten uns die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien, die sich auf den Einzelhandel beziehen und von Gfk erhoben werden.

Wie sich den Charts unter anderem entnehmen lässt, gelang es „FIFA 21“ trotz eines Absatzrückgangs von 37 Prozent, die Spitze der britischen Software-Charts zu verteidigen. Auf den weiteren Plätzen folgen genau wie in der vergangenen Woche der „Call of Duty: Black Ops Cold War“, dessen Absatzzahlen um lediglich drei Prozent zurückgingen, sowie Nintendos Dauerbrenner „Animal Crossing: New Horizons“ (+20 Prozent).

Zum Thema: UK Charts: FIFA 21 dominiert die Black Friday-Woche

Während „Assassin’s Creed Valhalla“ den vierten Platz einnimmt, legte Ubisofts neue Marke „Immortals: Fenyx Rising“ einen enttäuschenden Start hin und verpasste als 11. in der vergangenen Woche den Einstieg in die Top 10.

Anbei die Top der am 5. Dezember 2020 zu Ende gegangenen Woche.

UK-Charts: Die aktuellen Top 10

1. (1) FIFA 21

2. (2) Call of Duty: Black Ops Cold War

3. (3) Animal Crossing: New Horizons

4. (5) Assassin’s Creed Valhalla

5. (4) Mario Kart 8: Deluxe

6. (7) Spider-Man: Miles Morales

7. (10) Just Dance 2021

8. (8) Minecraft (Switch)

9. (9) Super Mario 3D All-Stars

10. (7) Marvel’s Avengers

Quelle: Gamesindustry

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu UK-Charts