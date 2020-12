Cyberpunk 2077: Probleme behoben? Mit Konsolen-Update „ein anderes Spiel“

Nicht alle Redaktionen sind von "Cyberpunk 2077" begeistert.

Gestern wurden die ersten Tests zu „Cyberpunk 2077“ veröffentlicht. Mehrere Publikationen verwiesen auf technische Probleme und inhaltliche Schwächen. Dennoch hagelte es Wertungen mit vollen Punktzahlen. Allein auf Metacritic sind momentan 14 Reviews mit einem 100er Score gelistet, was bei den meisten Redaktionen einer 10/10 entspricht. Die Bandbreite der Wertungen reicht allerdings bis hinunter in den 60er-Bereich.

Verbesserungen mit Update

Sorgen bereitet vielen Spielern die Tatsache, dass ausschließlich die PC-Version von „Cyberpunk 2077“ getestet werden durfte. Das könnte bedeuten, dass auf den Konsolen ein weniger zufriedenstellendes Spiel geboten wird. Zumindest die früh veröffentlichten Versionen des Rollenspiels scheinen nicht die Qualität des Endproduktes zu zeigen. Denn ein Day One-Update soll das Spiel deutlich verbessern.

Auf Twitter hakte ein Spieler direkt bei CD Projekt nach. Er selbst habe eine Xbox One X und konnte von Leuten hören, dass „Cyberpunk 2077“ nach der Installation des ersten Updates in Bezug auf die Stabilität ein ganz anderes Spiel sei. Diese Annahme wurde von Fabian Mario Döhla, der unter anderem für CD Projekt arbeitet, bestätigt: „Mit dem Konsolen-Update ist es ein anderes Spiel, ja“, so seine Worte.

It is a different game with console update, yes. — Fabian Mario Döhla (@fabiandoehla) December 7, 2020

Phänomenal fehlerhaft

Allgemeine Zweifel kamen in der Redaktion von GameSpot auf. So heißt es im PC-Test der Publikation: „Cyberpunk 2077 ist phänomenal fehlerhaft. Ich habe eine Vorabversion gespielt, die während des Testzeitraums aktualisiert wurde. Und es ist auch ein Day One-Patch geplant. Doch das Ausmaß der technischen Probleme ist zu groß, um ernsthaft sofortige Korrekturen zu erwarten.“

Laut GameSpot reichten die Probleme während der Spielsessions von Abstürzen bis hin zu Situationen, in denen die Charaktere zufällige Posen einnahmen. „Auch nach dem Update bemerkte ich nicht viel von einer Verbesserung“, so der Tester.

Zumindest für einige Probleme auf dem PC gibt es Erklärungen. So schreibt der bereits erwähnte Fabian Mario Döhla in einem weiteren Tweet: „Es sind vor allem Streaming-Probleme. Wenn die Einstellungen zu hoch für euer Setup sind, kann das Spiel den Inhalt nicht streamen und Dinge gehen verloren (Animationen, Audio, Lippensynchronisation, Objekte).“ Nach einer Anpassung der Settings soll das Spiel glatter laufen.

Zum Thema

Welchen Eindruck die Konsolenfassung macht, könnt ihr in dieser Woche erleben. „Cyberpunk 2077“ kommt am 10. Dezember 2020 für PS4 und Xbox One auf den Markt. Dank der Abwärtskompatibilität kann der Titel auch auf den New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S gespielt werden. In allen Fällen solltet ihr nicht auf die ersten Updates verzichten.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077