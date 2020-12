Destiny 2: Update 3.0.1 mit Next-Gen-Verbesserungen veröffentlicht und Crossplay im kommenden Jahr

"Destiny 2" wurde mit einem Update auf die Version 3.0.1 angehoben. Es nimmt sich unter anderem den Erfahrungen auf den Konsolen PS5 und Xbox Series X/S an. Darüber hinaus wurde bestätigt, dass der Crossplay-Support im kommenden Jahr eingeführt wird.

"Destiny 2" wurde für PS5 und Xbox Series X/S optimiert.

Bungie hat auf der offiziellen Seite weitere Details zur Zukunft von „Destiny 2“ enthüllt. In den Fokus rückt dabei die Staffel 13, mit der nicht zuletzt die Einführung des oft gewünschten Crossplay-Features gefeiert wird.

In einem Update auf der Website des Studios bestätigt der Assistant Game Director Joe Blackburn, dass die Einführung von Crossplay für das Jahr 2021 geplant ist. Offen ist jedoch, was Bungie für diese Funktionalität geplant hat – das heißt, ob alle Spieler zusammen in einem Pool spielen werden.

Die 13. Staffel von „Destiny 2“ wird Bungie in wenigen Monaten ausrollen. In diesem Zusammenhang führt das Studio den DDOS-Schutz (Distributed Denial of Service) für Spieler auf Konsolen ein.

Zwei neue Strikes namens „Fallen S.A.B.E.R“ und „Devil’s Lair“ werden ebenfalls im Rahmen dieser Inhaltswelle eingeführt, während die Rotation der Sektoren Legendary und Master Lost um Moon’s Lost erweitert wird. Auch auf sechs neue legendäre Waffen könnt ihr euch einstellen. Weitere Details zu den Plänen hält Bungie hier für euch bereit.

Update 3.0.1 mit Next-Gen-Verbesserungen

Schon heute hat Bungie für „Destiny 2“ das umfangreiche Update 3.0.1 veröffentlicht, das verschiedene Anpassungen und Verbesserungen vornimmt. Darüber hinaus ist das Next-Gen-Upgrade für Spieler mit einer Xbox Series X/S oder PlayStation 5 enthalten. Nachfolgend lest ihr den entsprechenden Teil des Changelogs:

Next-Gen-Verbesserungen wurden für die Xbox Series X/S und die PlayStation 5 eingeführt.

Auf Xbox Series X|S wird das verbesserte Update automatisch heruntergeladen.

Auf der PlayStation 5 müssen Spieler das verbesserte Update manuell herunterladen.

Eine Option für ein anpassbares Sichtfeld wurde im Video-Menü in den Einstellungen hinzugefügt.

Eine Option für den 120-Hz-Schmelztiegel-Modus wurde zum Video-Menü in den Einstellungen hinzugefügt.

Das Controller-Vibrationsgefühl am DualSense Controller wurde aktualisiert.

Den kompletten Changelog zum Update 3.0.1 von „Destiny 2“ findet ihr hier. Aufgeführt sind auch zahlreiche Probleme, die behoben wurden.

