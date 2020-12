Marvel’s Avengers: Kate Bishop hält heute Einzug – Details zu den neuen Inhalten

"Marvel's Avengers" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Wie kürzlich bereits angekündigt, dürfen sich die Spieler des Action-Titels „Marvel’s Avengers“ am heutigen Dienstag über einen neuen Charakter freuen.

Hierbei haben wir es mit Kate Bishop zu tun, die in Form eines entsprechenden DLCs den Weg ins Spiel findet. Neben der neuen Heldin wird die „AIM im Visier“ genannte Mission geboten, in der Kate Bishop in den Mittelpunkt des Geschehens rückt. Ihren ersten Auftritt hatte die begnadete Turnerin und meisterhafte Bogenschützin übrigens in „Young Avengers #1“.

Details zu den neuen Inhalten und Kates Kampfstil

Laut den verantwortlichen Entwicklern von Crystal Dynamics wird Kate mit ihrem Kampfstil für spielerisch frischen Wind in „Marvel’s Avengers“ sorgen. Zu ihren Fertigkeiten gehört unter anderem der sogenannte „Beruhigungspfeil“, mit dem Kate den Debuff „Gefangen“ auslöst. Mit dem „Explosionspfeil“ hingegen platziert Kate einen zeitverzögerten Annäherungssprengsatz, der sich an Oberflächen heftet. Die Detonation schleudert Ziele in die Luft und ermöglicht so weitere Attacken.

Zum Thema: Marvel’s Avengers: Für diese Woche geplante Inhalte verschoben

Und dann wäre da noch der „Rauchvorhangpfeil“, der als ein ausweichender Bogenangriff beschrieben wird, in dem Kate einen Pfeil verschießt, der wiederum eine Rauchwolke erzeugt und bei Gegnern im Rauch zusätzlichen Betäubungsschaden verursacht. Neben ihren einzigartigen Fertigkeiten bekommt Kate natürlich eine 40 Stufen umfassende Herausforderungskarte spendiert.

Durch Helden-Herausforderungskarten können die Spieler Ressourcen, Units, Credits und kosmetische Objekte verdienen, indem sie im Spiel dafür vorgesehene Herausforderungen erfolgreich abschließen. Alle weiteren Details zu Kate und den neuen Inhalten, mit denen die „Marvel’s Avengers“-Community heute bedacht wird, warten auf der offiziellen Website.

