Spyro 4: Spiel im Crash Bandicoot 4-Artbook erwähnt

Mit "Spyro 4" könnte der farbenfrohe Held irgendwann einen neuen Auftritt erhalten.

Nach dem Launch der „Spyro Reignited Trilogy“ gibt es Spieler, die ungeduldig auf die Veröffentlichung von „Spyro 4“ warten. Angekündigt wurde der Titel bisher nicht. Doch kam der Name heute erneut ins Gespräch.

Auslöser ist eine Grafik im Artbook zu „Crash Bandicoot 4“, die den Drachen nicht einfach nur zusammenhanglos zeigt. Auch ist auf dem Artwork recht offen „Spyro 4“ zu lesen. Können wir also in absehbarer Zeit mit der Ankündigung des neuen Teils rechnen? Zumindest das Artwork untermauert diese Annahme eher nicht.

Der Hinweis auf „Spyro 4“ scheint nicht viel mehr als ein Easter-Egg zu sein, mit dem der für das Bild zuständige Illustrator & Concept Artist Brun Croes recht subtil auf „Spyro 4“ anspielen wollte. Nach einer Erklärung der aufgegriffenen Szene verweist er im Begleittext selbst auf den gezeigten „Hinweis auf Spyro“, was gegen einen offiziell versteckten Hinweis spricht.

„Ganz im Hintergrund ist Dingo’s Diner. Und Crash versucht, dorthin zu gelangen. Es ist ein Imbiss, in dem die Autos durchfahren. Und Crash springt zwischen den Autos, die ihre Bestellungen entgegengenommen haben. Es hat Spaß gemacht, Dingo’s Diner mit dem futuristischen Element zu kombinieren, die Autos mit der Stadt darunter fliegen zu lassen… und es gibt einen Hinweis auf Spyro“, so Brun Croes zum Bild.

The first official hint for „Spyro 4“ is here! The #Crash4: It’s About Time Art Book has a quote which confirms the hint.

„… and a little hint at Spyro.“ #Spyro4 #SpyroTheDragon

Pictures provided by @CrashyNews. pic.twitter.com/1vLYh9uKzk

— Spyro Universe 💎 (@SpyroUniverse) December 7, 2020