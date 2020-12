The Division 2: Update 12 erscheint heute – Neue Herausforderungen und mehr

Am heutigen Dienstag wird das Action-Rollenspiel "The Division 2" mit dem umfangreichen Update #12 bedacht. Geboten werden die sogenannten "The Summit"-Herausforderungen und weitere Neuerungen.

"The Division 2" erhält weiter neue Inhalte.

Im Laufe des heutigen Dienstag Vormittags gingen die Server des Action-Rollenspiels „The Division 2“ aufgrund von Wartungsarbeiten vom Netz.

Läuft alles wie geplant, dann werden die Wartungsarbeiten gegen 12:30 Uhr unserer Zeit abgeschlossen sein. Mit den aktuellen Wartungsarbeiten geht die Veröffentlichung des umfangreichen Updates #12 einher, das einmal mehr verschiedene Verbesserungen und Neuerungen mit sich bringt. Zu diesen gehören unter anderem die Herausforderungen für den Spiel-Modus „The Summit“.

Herausforderungen in zwei Kategorien unterteilt

Die „The Summit“-Herausforderungen wurden laut offiziellen Angaben in zwei unterschiedliche Kategorien unterteilt. Die „Taktischen Herausforderungen“ drehen sich zum Beispiel um die Ausführung einer bestimmten Anzahl an Kopfschüssen oder die Zerstörung von gegnerischen Schwachpunkten. In den sogenannten „Aufstiegs-Herausforderungen hingegen geht es um Fortschritt und Schwierigkeit. Beispielsweise müsst ihr drei Etagen in einer einzigen Sitzung sichern oder ein Boss-Stockwerk mit sechs Direktiven abschließen, ohne dass dabei ein Agent kampfunfähig wird.

Gleichzeitig wurde der „The Summit“-Modus laut offiziellen Angaben durch zusätzliche Belohnungen wie exklusive Auszeichnungen oder zielgerichtete Beute bereichert. Bei den Neuerungen des „The Summit“-Modus bleibt es allerdings nicht. Stattdessen darf sich die „The Division 2“-Community zudem über eine Rückkehr der Optimierungsstation freuen. Diese ist über die Rekalibrierungsstation erreichbar und hilft euch dabei, alles aus dem jeweiligen Ausstattungsobjekt herauszuholen, indem ihr seine Werte bis zum Maximum ausschöpft.

Überarbeitete Global-Event-Belohnungen, neue Ausrüstung und spielerische Anpassungen runden das heutige Update ab. Alle weiteren Details zu den gebotenen Neuerungen liefert euch der offizielle Changelog, der hier auf euch wartet.

