Cyberpunk 2077: Auf PS5 wohl ohne Framerate-Modi und Vergleich mit PC-Version

"Cyberpunk 2077" wurde mit einem umfangreichen Fotomodus austestattet.

Morgen kommt „Cyberpunk 2077“ auf den Markt. Der Rollenspiel-Shooter kann nicht nur auf den Konsolen PS4 und Xbox One gespielt werden. Auch werden dank der Abwärtskompatibilität der neuen Hardware die PS5 und Xbox Series X/S unterstützt.

Einen Unterschied gibt es zwischen den beiden New-Gen-Erfahrungen durchaus, die VGC berichtet. Laut der Publikation bietet „Cyberpunk 2077“ momentan nur auf der Xbox Series X die Möglichkeit, zwischen einem Qualitäts- und einem Performance-Modus zu wählen. Abhängig von der Wahl wird die Auflösung oder die Framerate priorisiert.

Die PS4-Version von „Cyberpunk 2077“ ist auf der PlayStation 5 laut VGC standardmäßig auf 60 FPS eingestellt und es gibt „anscheinend keine Möglichkeit, die Framerate für eine höhere Auflösung wie auf der Xbox-Konsole der nächsten Generation zu opfern“. Ausgeschlossen ist es natürlich nicht, dass die Wahl zwischen den Modi auch auf der PS5 nachgereicht wird.

Der von VGC entdeckte Verzicht auf die Grafik- und Performance-Optionen könnte auf ein Problem mit der Art und Weise zurückzuführen sein, wie die Konsole mit der Abwärtskompatibilität umgeht. In den vergangenen Wochen traf es andere Spiele wie „Star Wars: Squadrons“, „Call of Duty: Warzone“ und „Rocket League“, bei denen auf der PS5 auf den Performance-Modus verzichtet werden muss.

Die Aktivierung der Performance-Modi, was oft 120 FPS mit einschließt, erfordert Entwickleraussagen zufolge auf der PS5 einen vollständigen nativen Port, während Microsoft das Hinzufügen solcher Features über einen Abwärtskompatibilitäts-Patch ermöglicht. Sobald CD Projekt zu „Cyberpunk 2077“ ein entsprechendes Statement herausgibt, lassen wir es euch wissen.

PC vs PS5 im Grafikvergleich

Die bisherigen Tests zu „Cyberpunk 2077“ basieren auf der PC-Version, was die Befürchtung aufkommen ließ, dass der Eindruck auf den Konsolen nicht allzu berauschend ist. Video Games Chronicle konnte die PS4-Version des Spiels inzwischen auf einer PS5 starten und einen Vergleich mit dem PC-Pendant aufstellen.

Beim Vergleich mit der PC-Version des Spiels mit maximalen visuellen Einstellungen und mittlerem Raytracing scheint sich „Cyberpunk 2077“ auf der PS5 recht gut zu schlagen. Allerdings sind die Straßenszenen in der Konsolenversion bei einem Vergleich mit den identischen Szenen auf dem PC weniger intensiv bevölkert. Anschauen könnt ihr euch das Bildmaterial auf dieser Seite.

„Cyberpunk 2077“ erscheint am morgigen 10. Dezember 2020 für PS4, Xbox One und PC. Dank der Abwärtskompatibilität der neuen Konsolen kommen auch Besitzer der PS5 und Xbox Series X/S in den Genuss des CD Projekt-Titels. Native New-Gen-Ports sollen im kommenden Jahr folgen. Auch ein eigenständiges Multiplayer-Spiel ist in Arbeit.

