Cyberpunk 2077: Das Opening zum heiß ersehnten Rollenspiel steht bereit

Nach den diversen Verschiebungen der Vergangenheit wird „Cyberpunk 2077“, das neueste Werk der „The Witcher“-Macher von CD Projekt, in dieser Woche endlich das Licht der Welt erblicken.

Um euch die Wartezeit bis zum Release am morgigen Donnerstag ein wenig zu versüßen und gleichzeitig noch einmal Lust auf mehr zu machen, stellten die Entwickler von CD Projekt heute das Opening zu „Cyberpunk 2077“ bereit. Dieses haben wir natürlich wie gehabt unterhalb dieser Zeilen zur Einsicht eingebunden.

Wie sich den in dieser Woche eingetroffenen Reviews entnehmen ließ, wird „Cyberpunk 2077“ den hohen Erwartungen der Spieler zwar gerecht, kämpft auf der anderen Seite jedoch mit ärgerlichen Bugs, die dem Spielspaß einen Strich durch die Rechnung machen können. Laut CD Projekt wird das umfangreiche Day-One-Update, das pünktlich zum Release bereit steht, zahlreiche Fehler beheben.

Des Weiteren wies das polnische Studio darauf hin, dass „Cyberpunk 2077“ genau wie „The Witcher 3: Wild Hunt“ mit kostenlosen Download-Inhalten versehen wird. Los geht es bereits Anfang des kommenden Jahres. Umfangreiche Story-Erweiterungen, die zu einem späteren Zeitpunkt folgen, sind ebenfalls geplant.

„Cyberpunk 2077“ erscheint am 10. Dezember 2020 für den PC, die Xbox One, Stadia und die PlayStation 4. Im Laufe des nächsten Jahres erscheint zudem ein umfangreiches technisches Upgrade für die PlayStation 5 und die Xbox Series X.

Get ready for #CyberNight with the opening cinematic for @CyberpunkGame! pic.twitter.com/LYSNZL7SkX

— Twitter Gaming lives in Night City (@TwitterGaming) December 8, 2020