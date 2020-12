Cyberpunk 2077: Details und ein Making-of-Video zur deutschen Vertonung

"Cyberpunk 2077" erscheint am 10. Dezember 2020.

Am morgigen Donnerstag wird das vielversprechende Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ offiziell für die Konsolen sowie den PC erscheinen.

Quasi als kleine Einstimmung auf das neue Werk der „The Witcher“-Macher bedachten uns die verantwortlichen Entwickler von CD Projekt heute mit einem frischen Making-of-Video. Dieses bringt es auf eine Länge von knapp 20 Minuten und geht ausführlich auf die Entstehung der deutschen Fassung ein. Eigenen Angaben zufolge ging es den kreativen Köpfen von CD Projekt bei den Arbeiten an „Cyberpunk 2077“ unter anderem darum, in allen elf Sprachversionen lippensynchrone Dialoge zu bieten.

Zum Thema: Cyberpunk 2077: Auf PS5 wohl ohne Framerate-Modi und Vergleich mit PC-Version

Die Deutsche Vertonung von „Cyberpunk 2077“ entstand in Zusammenarbeit mit GlobaLoc in Berlin. „Cyberpunk 2077 ist in allen elf Sprachfassungen komplett lippensynchron und setzt dabei auf die JALI-Technik und kann damit nicht nur die Lippen, sondern auch Gesichtsbewegungen optimal anpassen. Im Berliner Synchronstudio wurden 2019 und 2020 so insgesamt knapp 100.000 Aufnahmen erstellt“, so CD Projekt.

Passend zum Release des neuen Behind-the-Scenes-Videos veröffentlichte CD Projekt eine Liste der wichtigsten Synchronsprecher, die in der deutschen Version von „Cyberpunk 2077“ zu hören sind.

Der Haupt-Cast in der Übersicht

Flavia Vinzens (V, weiblich)

Björn Schalla (V, männlich)

Benjamin Völz (Johnny Silverhand)

Carlos Lobo (Jackie Welles)

Mario Hassert (Viktor)

Toru Tanabe (Goro Takemura)

Lina Rabea Mohr (Misty Olszewski)

Tilo Schmitz (Dexter DeShawn)

Magdalena Turba (Evelyn Parker)

Kristina Tietz (Judy Alvarez)

Jaron Löwenberg (Anders Hellman)

Yusuke Yamasaki (Yorinobu Arasaka)

Peter Flechtner (Delamain)

Dela Dabulamanzi (Maman Brigitte)

Nicole Hannak (Alt Cunningham)

Martina Treger (Rogue Amendiares)

Charles Rettinghaus (Kerry Eurodyne)

Giovanna Winterfeldt (Panam Palmer)

Martin Schubach (Stanley)

„Cyberpunk 2077“ wird am morgigen Donnerstag, den 10. Dezember 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One, den PC und Stadia veröffentlicht. Ein technisches Upgrade für die Xbox Series X und die PlayStation 5 sowie erste Informationen zur Mehrspieler-Komponente des Rollenspiels folgen laut CD Projekt 2021.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077