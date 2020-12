The Division 2: Vierte Season „Wachdienstende“ gestartet – Trailer & Details

"The Division 2" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Wie die Entwickler von Ubisoft Massive bekannt gaben, steht mit „Wachdienstende“ ab sofort die mittlerweile vierte Season des Action-Rollenspiels „The Division 2“ zur Verfügung.

Geboten werden laut offiziellen Angaben Ligen, Global-Events und neue Fahndungsziele. Am jeden Dienstag einer Woche werden die Spieler von „The Division 2“ darüber hinaus mit einem neuen Event bedacht. Wie auch schon in den vorherigen Saisons stehen 100 Stufen im Verlauf der Saison zum Verdienen an. Die Erfahrung aus den vorherigen Saisons zählt hier nicht, da alle in der Vergangenheit verdienten Stufen zurückgesetzt wurden.

Ein neuer Season-Pass steht bereit

Ein neuer optionaler Season-Pass, der zum Preis von 9,99 Euro erworben werden kann, wurde ebenfalls veröffentlicht. Der optionale Season Pass ist für 1000 Premium-Credits (9,99 Euro) im spielinternen Shop erhältlich und gewährt zusätzliche kosmetische Objekte und die Chance auf Saison-Ausstattung. Zudem umfasst der Season-Pass ein tägliches Projekt für einen Haupteinsatz im Schwierigkeitsgrad „Schwer“, mit dem ihr zusätzliche Erfahrungspunkte verdienen könnt.

Mit einem Blick auf die Saisonalen Fahndungsziele führte Ubisoft Massive aus: „Alle drei Wochen wird ein neues Ziel sowie ein Doppel-EP-Ereignis freigeschaltet, wodurch du die Möglichkeit erhältst, die ersten 15 Stufen in dieser Woche schneller aufzusteigen.“

Abgerundet wird die vierte Season von globalen Events sowie neuen Ligen, in denen ihr euer Tempo, eure Fertigkeiten und euer Wissen gegen andere Fraktionen unter Beweis stellen könnt. Weitere Details zu den Inhalten und Events der vierten Season von „The Division 2“ findet ihr auf der offiziellen Website.

