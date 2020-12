Zenimax Online: Früherer Last of Us-Entwickler wirkt an Triple-A-Produktion mit

Für ein neues AAA-Spiel konnte Zenimax Online den Senior Game Designer Quentin Cobb an Bord holen, der bereits an ambitionierten Projekten wie "The Last of Us" oder "Uncharted 4" gearbeitet hat. Auch andere erfahrene Entwickler sind mit von der Partie.

Ein Nachfolger zu "The Elder Scrolls Online" kann bereits ausgeschlossen werden.

Das US-amerikanische Entwicklerstudio Zenimax Online arbeitet an einem bislang unbekannten Titel. Dabei soll es sich um ein AAA-Spiel handeln, für das wie üblich ein ausgesprochen hohes Entwicklungsbudget bereitgestellt wird.

Für diese hochwertige Produktion haben die Verantwortlichen niemand geringeres als Quentin Cobb angeheuert. Der erfahrene Senior Game Designer arbeitete in der Vergangenheit bei Naughty Dog und war an Blockbuster-Titeln wie „The Last of Us“ oder „Uncharted 4: A Thief’s End“ beteiligt.

Dabei wird er eng mit Kreativdirektor Ben Jones zusammenarbeiten. Zudem wird er von weiteren talentierten Entwicklern unterstützt, die bereits an namhaften Projekten wie „Red Dead Redemption“, „Destiny“ oder „Battlefield“ gearbeitet haben. Die Entwicklungsarbeiten finden in einem neu gegründeten Satellitenstudio in San Diego statt.

Eine gänzlich neue Spielmarke

Zenimax Online ist vor allem für MMORPG’s wie „Fallout Online“ oder „The Elder Scrolls Online“ bekannt. Weil es sich hierbei um eine komplett neue Marke handeln soll, ist ein Nachfolger zu einer bestehenden Marke ausgeschlossen. Vermutlich wird in diesem Spiel erneut die Handlung eine wichtige Rolle spielen, da mehrere beteiligte Entwickler schon an Story-Games mitgewirkt haben. Auch beim „Elder Scrolls“-MMO war dies der Fall.

Trotzdem ist nicht sicher, ob wir ein weiteres Online-RPG sehen werden. Dadurch würde sich der Videospielentwickler im Endeffekt selbst Konkurrenz schaffen. Vielleicht erwartet uns ein Online Shooter mit Rollenspielelementen, wie es bei „Destiny 2“ der Fall ist. Auch einen Multiplayer-Titel nach dem Prinzip von „Red Dead Online“ halten wir für denkbar.

