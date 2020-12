DiRT 5: Nächstes Update behebt die Trophäen-Probleme auf der PS5

"DiRT 5" ist unter anderem für die PS5 erhältlich.

Pünktlich zum Launch der PlayStation 5 schickte Codemasters „DiRT 5“ auch auf Sonys Konsole der neuen Generation ins Rennen.

Leider zeichnete sich schnell ab, dass das Rennspiel mit diversen technischen Problemen zu kämpfen hat. Diese reichen von einer schwankenden Performance, über vereinzelte Abstürze bis hin zu Trophäen, die sich nicht wie vorgesehen freischalten lassen. Wie Codemasters bekannt gab, werden sich die Entwickler mit dem nächsten Update den Trophäen-Problemen auf der PS5 annehmen.

„PS5 # DIRT5-Spieler: Vielen Dank für Ihr Feedback zu einigen Trophäen, die nicht freigeschaltet werden. Dies wird im nächsten Update behoben, wobei alle Trophäen, die Sie zuvor verdient haben, nach der Installation und dem Fortschreiten im Spiel freigeschaltet werden. Bleibt am Ball, um weitere Neuigkeiten zum nächsten Update zu erhalten. Danke“, so die offizielle Mitteilung.

Unklar ist aktuell noch, wann das besagte Update im Endeffekt zur Verfügung gestellt wird. Zudem bleibt abzuwarten, ob mit dem nächsten Update lediglich die Trophäen-Probleme von „DiRT 5“ auf der PS5 in Angriff genommen werden oder ob es noch weitere Optimierungen und Bugfixes geben wird.

Sollten sich diesbezüglich weitere Details ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

