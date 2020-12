Game Awards 2020: Focus Home Interactive mit zwei „großen Ankündigungen“

"Focus Home Interactive" kündigt auf den The Game Awards 2020 zwei neue Titel an.

Im Laufe der heutigen Nacht findet mit den The Game Awards 2020 das wohl letzte große Event des langsam ausklingenden Videospieljahres 2020 statt, auf dem nicht weniger als ein Dutzend Weltpremieren präsentiert werden sollen.

Nachdem in den vergangenen Tagen bereits ausgewählte Studios ihre Teilnahme an den The Game Awards 2020 bestätigten, war nun der im französischen Paris ansässige Publisher Focus Home Interactive an der Reihe. Wie das Unternehmen bekannt gab, wird man ebenfalls zugegen sein und das von Geoff Keighley produzierte und moderierte Event nutzen, um gleich „zwei große Ankündigungen“ vorzunehmen.

Das neue Projekt von Deck 13?

Weitere Details zu den kommenden Ankündigung ließen sich die Verantwortlichen von Focus Home Interactive bisher nicht entlocken. In den vergangenen Jahren konzentrierte sich der Publisher vor allem auf Double A-Produktionen, die zu großen Teilen mit den Entwicklern der Spiders Studios entstanden. Da Spiders im Sommer des vergangenen Jahres vom Konkurrenten Nacon übernommen wurde, verlagert sich der Fokus von Focus Home Interactive zukünftig auf andere Studios.

Zum Thema: Focus Home Interactive: Mit den Verkaufszahlen von Spielen wie World War Z und Greedfall zufrieden

Darunter die deutsche Entwicklerschmiede Deck 13, die in der Vergangenheit vor allem mit Werken wie „Lords of the Fallen“ oder „The Surge“ auf sich aufmerksam machten und im Juni 2020 von Focus Home Interactive aufgekauft wurde. Wie bestätigt wurde, arbeitet Deck 13 mit Focus Home Interactive an einem noch geheimen Projekt.

Gut denkbar also, dass dieses zu den Titeln gehört, die auf den The Game Awards 2020 vorgestellt werden. In ein paar Stunden sind wir schlauer.

Ready for @thegameawards tomorrow? We’ll be there with @Hood_OL , as well as two additional major reveals! 👀 pic.twitter.com/zMuiJ9KYUo — Focus Home Interactive (@FocusHome) December 9, 2020

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Focus Home Interactive