Yakuza Like A Dragon: Neue Screenshots zur PS5-Version – Nachfolger in Entwicklung

Zur PS5-Version von "Yakuza: Like A Dragon" sind neue Screenshots eingetroffen. Diese zeigen euch, was ihr grafisch erwarten könnt. Außerdem bestätigte der Schöpfer der Serie im Jubiläums-Livestream, dass am Nachfolger bereits gearbeitet wird.

"Yakuza: Like A Dragon" ist bereits der siebte Hauptteil der Reihe.

Der japanische Publisher Sega veröffentlichte gestern neue Screenshots zur PS5-Version von „Yakuza: Like a Dragon“. Während das Rollenspiel für PS4, Xbox One, Xbox Series und PC bereits am 10. November erschienen ist, müssen sich PS5-Spieler noch bis zum 2. März des kommenden Jahres gedulden.

Die Bilder zeigen die verschiedenen Charaktere des Spiels, das rundenbasierte Kampfsystem in der Praxis und die beeindruckende Spielwelt. Auch ein Selfie des Hauptcharakters Ichiban Kasuga ist zu sehen. Das Spiel verfügt nämlich auch über einen Foto-Modus.

Auf der PS5 könnt ihr den neuesten „Yakuza“-Ableger in einer 4K-Auflösung und 60 Bildern pro Sekunde genießen. Zudem werden die Ladezeiten deutlich kürzer ausfallen. Auch zwei kostenlose DLC’s namens Final Millenium Tower und Premium New Game sind mit dabei. In Japan wird es übrigens zwei exklusive Deluxe-Editions geben.

Solltet ihr das Spiel bereits für die PS4 besitzen, könnt ihr zum Release der PS5-Fassung ein kostenfreies Upgrade in Anspruch nehmen.

Nachfolger befindet sich schon in Entwicklung

Des Weiteren fand am Dienstag ein Livestream zum 15-jährigen-Jubiläum der „Yakuza“-Reihe statt. Dort verriet Toshihiro Nagoshi, der Schöpfer der Serie, dass die Entwicklung des nächsten Ablegers bereits gestartet ist. Erste Details zum Spiel wurden allerdings nicht verraten. Sobald uns hierzu Informationen vorliegen, werden wir euch umgehend darüber informieren.

Nun könnt ihr einen Blick auf die Screenshots der PS5-Version werfen:

