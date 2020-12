Ghosts’n Goblins Resurrection: Offiziell mit einem ersten Trailer angekündigt

"Ghosts'n Goblins Resurrection" erscheint 2021.

Im Laufe der Woche erreichte uns das Gerücht, dass Capcom derzeit unter anderem an „Ghosts’n Goblins Resurrection“ arbeitet.

Heute Nacht machte das japanische Unternehmen Nägel mit Köpfen und kündigte die Arbeiten an dem knackigen Action-Plattformer auch offiziell an. Wie bereits spekuliert, erscheint „Ghosts’n Goblins Resurrection“ am 25. Februar 2021 zunächst für die Switch. Die PlayStation 4 beziehungsweise die Xbox One wurden im Zuge der heutigen Ankündigung zwar nicht erwähnt, laut einem unbestätigten Leak folgen die entsprechenden Umsetzungen aber bereits im Juni 2021.

Ein Klassiker kehrt zurück

Ungeachtet des neuen Namens und des überarbeiteten grafischen Stils hat sich an der spielerischen Umsetzung von „Ghosts’n Goblins“ nichts geändert. Auch in „Resurrection“ schlüpft ihr in die Rolle des Protagonisten Arthur, der wieder einmal vor der Aufgabe steht, eine Prinzessin zu retten. Ebenfalls nicht fehlen darf natürlich der beinharte Schwierigkeitsgrad der Reihe, der euch auch dieses Mal alles abverlangen wird.

Arthur wird eine Vielzahl an Möglichkeiten haben, seine Feinde auszuschalten. Bekannte Waffen, wie die klassische Lanze oder der tödliche Dolch kehren zurück. Hinzukommen neue, einzigartige Waffen wie der zermürbende Hammer und die fatale Stachelkugel.

Magie wird ebenfalls von der Partie sein und Arthur ist mit diversen Zaubersprüchen wie „Firewall“ oder „Thunderstorm“ für seine Gegner gewappnet.

