It Takes Two: Termin und Trailer zum neuen Koop-Abenteuer der „A Way Out“-Entwickler

Die "A Way Out"-Entwickler der Hazelight Studios haben ihr neues kooperatives Abenteuer "It Takes Two" mit einem neuen Gameplay-Trailer enthüllt. Der Erscheinungstermin steht auch bereits fest.

Electronic Arts und die verantwortlichen Entwickler von Hazelight haben einen ersten Trailer zu dem kommenden kooperativen Action-Adventure „It Takes Two“ enthüllt. Das neue Spiel der „A Way Out“-Entwickler soll am 26. März 2021 zum Preis von 39,99 US-Dollar für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC (via Steam/Origin) veröffentlicht werden.

Könnt ihr eure Eheprobleme überwinden?

In „It Takes Two“ werden die Spieler in die Rolle des streitenden Paares Cody und May schlüpfen, die durch einen Zauberspruch in Puppen verwandelt werden. Zudem sind sie in einer fantastischen Welt gefangen und müssen sich widerwillig unter der Anleitung des Love Gurus Dr. Hakim mit der Rettung ihrer angeknacksten Beziehung befassen. Eine große Auswahl an fröhlich innovativen Gameplay-Herausforderungen steht zwischen ihnen und ihrer Rückkehr in den Alltag.

Mehr zum Thema: It Takes Two – Neues Koop-Abenteuer der „A Way Out“-Schöpfer angekündigt

Des Weiteren wird ─ wie schon bei „A Way Out“ ─ ein Friend’s Pass mitgeliefert. Dadurch kann man sich das Spiel kaufen und ohne Zusatzkosten einen Freund per Online-Koop mit Splitscreen mitspielen lassen. Zudem kann man auch gemeinsam auf der Couch spielen. Ein neuer Trailer sollte einen besseren Eindruck von den Spielmechaniken vermitteln, die die Spieler überraschen sollen:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu It Takes Two