PS5: Launch konnte US-Rekorde brechen

Mit der PS5 konnte Sony in den USA den bisher besten Launch einer Konsole hinlegen, was für die Stückzahlen als auch für den Umsatz gilt. Dennoch war die Switch im November 2020 die meistverkaufte Konsole. Immerhin war sie erhältlich.

Die PS5 legte in den USA einen hervorragenden Launch hin, der lediglich von der Verfügbarkeit eingeschränkt wurde.

Konkrete Verkaufszahlen gibt es zur PS5 noch nicht. Doch aus den USA traf die Meldung ein, dass die neue Sony-Hardware auf dem US-Markt den bisher erfolgreichsten Launch einer Konsole hinlegen konnte. Das lässt sich dem neuen Bericht der NPD Group entnehmen, der sich den Verkäufen im November widmet.

Auch wenn die PS5 im November nicht die meistverkaufte Konsole war, der Spitzenplatz ging an die Switch, handelte es sich im besagten Monat um die Konsole mit dem größten Dollar-Umsatz.

Kein Konsolen-Launch bisher erfolgreicher

Ausschließlich auf den jeweiligen Launchmonat bezogen war sowohl in Bezug auf die verkauften Einheiten als auch auf den generiertem Umsatz keine Konsole erfolgreicher als die PS5. Der bisherige Rekordhalter war die PS4, die im November 2013 erfolgreich an den Start ging.

Dass es im November 2020 dennoch nicht für den Spitzenplatz reichte, kann der Verfügbarkeit angelastet werden. Ein klassischer Verkauf im stationären Handel fand nicht statt. Und auch online war es wie in Europa kaum möglich, die Konsole zu bekommen.

Auch die Markteinführung der Xbox Series X/S trug dazu bei, dass in den USA mit dem Verkauf von Hardware im November ein Rekord von 1,4 Milliarden Dollar erzielt werden konnte, was einem Anstieg von 58 Prozent gegenüber dem November des letzten Jahres entspricht. Die Ausgaben der US-Konsumenten für Hardware, Software und Zubehör beliefen sich im vergangenen Monat auf insgesamt 7 Milliarden Dollar, was ebenfalls einen November-Rekord bedeutet.

DualSense erfolgreichstes Zubehör

Laut NPD verzeichnete der PS5-Controller in der US-Geschichte die höchsten Stück- und Dollar-Verkaufszahlen für ein Gamepad im Launch-Monat. Die Ergebnisse kommen natürlich nicht unerwartet. Sony hatte kürzlich betont, dass die PS5 die größte Konsoleneinführung aller Zeiten war.

Ebenfalls wenig überraschend: „Call of Duty: Black Ops Cold War“ konnte nicht nur die November-Charts dominieren. Auch ist der Shooter in den USA bisher das meistverkaufte Spiel des Jahres 2020. Der Shooter gehört zu den ersten Next-Gen-Spielen, die für 70 US-Dollar verkauft wurden – eine Preiserhöhung, die laut Mat Piscatella von der NPD Group „keine offensichtlichen“ negativen Auswirkungen hatte.

Es ist das 13. Jahr in Folge, dass ein „Call of Duty“-Spiel im Launch-Monat die Software-Charts anführt. Das zweitbestverkaufte Spiel des Jahres ist momentan das 2019er „Call of Duty Modern Warfare“.

„Assassin’s Creed Valhalla“ landete in den November-Charts auf Platz 2 und ist nun das siebtmeistverkaufte des Jahres. Gleichzeitig waren die Verkaufszahlen von „Valhalla“ im Launchmonat die höchsten seit „Assassin’s Creed 3“ im Jahr 2012. „Spider-Man: Miles Morales“ ist der dritte November-Bestseller. Dennoch konnte der Titel nicht die Launch-Verkaufszahlen von „Spider-Man“ aus dem Jahr 2018 übertreffen.

