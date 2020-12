Sony: Unternehmen übernimmt VoD-Service Crunchyroll

VoD-Anbieter Crunchyroll ist ab sofort Teil des Sony-Konzerns.

Bereits Ende Oktober erreichten uns Meldungen, Sony plane eine Übernahme des VoD-Anbieters Crunchyroll. Als Summe für diese Akquisition standen damals 100 Milliarden Yen (circa 821 Millionen Euro) im Raum. Inzwischen bestätigten, wie unter anderem Polygon berichtet, sowohl Sony Pictures Entertainment als auch AT&T die Übernahme von Crunchyroll. Die Funimation Global Group, ein Joint Venture zwischen Sony Pictures Entertainment und Aniplex, erhielt den Zuschlag.

Sony übernimmt Crunchyroll für über 1 Milliarde US-Dollar

Laut der offiziellen Pressemitteilung beträgt der Kaufpreis für den VoD-Service 1,175 Milliarden US-Dollar (circa 969,7 Millionen Euro). Joanne Waage, ihres Zeichens General Manager bei Crunchyroll, sagte zur Übernahme, sie freue sich darauf, mit dem Unternehmen „eine neue Reise anzutreten. Crunchyroll hat eine erstklassige Marke mit einer passionierten Fanbase von mehr als 3 Millionen Abonnenten, 50 Millionen Followern und 90 Millionen registrierten Nutzern erschaffen.“ Des Weiteren sei es ein „enormer Gewinn für die Kunstform Anime“, die Stärken von Crunchyroll mit denen von Funimation vereinen zu können.

Weiterhin ergänzt Tony Goncalves, CEO von WarnerMedia in einem Statement, das Crunchyroll-Team habe „außergewöhnliche Arbeit geleistet und nicht nur die Marke Crunchyroll wachsen lassen, sondern auch eine leidenschaftliche Community von Anime-Fans aufgebaut. Der Erfolg von Crunchyroll ist ein direktes Ergebnis der Unternehmenskultur und des Engagements für ihre Fans. Durch den Zusammenschluss mit Funimation werden sie weiterhin eine globale Community pflegen und mehr Anime zu mehr Menschen bringen. Ich bin unglaublich stolz auf das Crunchyroll-Team und darauf, was sie in so kurzer Zeit im Bereich der digitalen Medien erreicht haben. Sie haben ein durchgängiges globales Ökosystem für diese unglaubliche Kunstform geschaffen.“

Das bestmögliche Erlebnis für Fans

Abschließend äußerte sich natürlich auch Sony Pictures Entertainment in Person von Tony Vinciquerra, Chairman und CEO des Unternehmens, zur geglückten Akquisition. Wie er erklärt, seien die Verantwortlichen „stolz darauf, Crunchyroll in die Sony-Familie aufzunehmen. Durch Funimation und unsere großartigen Partner bei Aniplex und Sony Music Entertainment Japan haben wir ein tiefes Verständnis für diese globale Kunstform und sind gut positioniert, um einem Publikum auf der ganzen Welt herausragende Inhalte zu liefern.“

Deshalb sei es das erklärte Ziel, gemeinsam mit Crunchyroll „das bestmögliche Erlebnis für Fans und mehr Möglichkeiten für Schöpfer, Produzenten und Verleger in Japan und anderswo schaffen. Funimation macht dies seit über 25 Jahren, und wir freuen uns darauf, weiterhin die Kraft von Kreativität und Technologie zu nutzen, um in diesem schnell wachsenden Segment der Unterhaltung erfolgreich zu sein.“

Sony ist bereits seit Jahrzehnten im Anime-Bereich tätig und besitzt mit Funimation, Madman Anime Group und WAKANIM bereits drei Anime-Vertriebe und mit Aniplex („Demon Slayer“) ein auf Anime spezialisiertes Studio. 2005 gründete Aniplex mit A-1 Pictures („Sword Art Online“) zudem sein eigenes auf Anime-Produktionen spezialisiertes Tochterstudio. Durch die Übernahme von Crunchyroll gehen ebenfalls deutsche Firmen wie KAZÉ Anime, KAZÉ Manga sowie der VoD-Anbieter Anime on Demand in den Besitz Sonys über.

Bereits im August diesen Jahres verkündete Sony (via Nihon Keizai Shimbun), zukünftig vermehrt in Anime investieren zu wollen. Dieser Bereich solle nach Filmen, Musik und Videospielen zur vierten großen Säule des Unternehmens ausgebaut werden, wobei es immer wieder zu Überschneidungen zwischen den einzelnen Standbeinen kommen solle.

