Mass Effect: BioWare-Veteranen kehren für den Nachfolger zurück

In dieser Woche bedachten uns die Entwickler von BioWare mit einem ersten Teaser-Trailer zum neuen "Mass Effect". Ergänzend dazu wurde nun bestätigt, dass für die Arbeiten am Nachfolger verschiedene BioWare-Veteranen zurückkehren werden.

"Mass Effect": Der Nachfolger befindet sich bei BioWare in Arbeit.

Anfang des vergangenen Monats bestätigten Electronic Arts und BioWare nicht nur die sogenannte „Mass Effect: Legendary Edition“, die über einen langen Zeitraum durch die Gerüchteküche geisterte.

Darüber hinaus kündigten die beiden Unternehmen die Arbeiten an einem komplett neuen „Mass Effect“-Abenteuer an, mit dem die beliebte Serie nach dem enttäuschenden Kapitel mit „Mass Effect: Andromeda“ wieder in die Spur gebracht werden soll. Um diesbezüglich nichts dem Zufall zu überlassen, kehren für die Arbeiten am neuen „Mass Effect“ diverse BioWare-Veteranen zurück.

Dies bestätigte Michael Gambel via Twitter und nannte gleich mehrere bekannte Namen, die bei BioWare am nächsten Kapitel der „Mass Effect“-Franchise arbeiten. Zu den einzelnen Veteranen äußerte sich Evans wie folgt.

Dusty Evans: „Dusty war eine der Schlüsselpersonen, die dafür verantwortlich waren, die ursprüngliche Normandy zum Leben zu erwecken. Dusty beschloss, sich wieder BioWare anzuschließen, um am nächsten Mass Effect-Spiel zu arbeiten. Es gibt mehr wie ihn. Wir haben gehört, was euch Mass Effect bedeutet.“

Parrish Ley: „Parrish war einer der Cinematic-Directors der ursprünglichen Mass Effect-Trilogie. Viele der erstaunlichen Momente, die ihr erlebt habt, wurden von ihm und dem Team gestaltet. Parrish entschied sich, wieder zu BioWare zu wechseln, um diese Vision eines neuen Mass Effects zum Leben zu erwecken.“

Brenen Holmes: „Brenon ist ein Veteran von drei Mass Effect-Spielen. Sein Einfallsreichtum und seine Arbeit tragen dazu bei, erstaunliche Gameplay-Systeme in das Mass Effect-Universum zu bringen.

Brenon ist einer von vielen, die Ihnen das Spiel liefern möchten, das Sie verdienen. Mit der Zeit werden Sie mehr von uns kennenlernen.“

Derek Watts: „Oh, und vergessen wir nicht Derek Watts. Original Art Director für Mass Effect. Er ist auch zurück. Bereit zum rocken.“

Unklar ist aktuell noch, wann das neue „Mass Effect“ im Endeffekt erscheinen wird. Da sich das Science-Fiction-Abenteuer noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, sollten wir auf absehbare Zeit allerdings nicht mit dem Release rechnen.

