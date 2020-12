PS5: In Frankreich mit Rekordzahlen? Xbox Series X offenbar abgeschlagen

Aktuellen Berichten zufolge kam die PlayStation 5 auch in Frankreich mit hohem Tempo aus den Startlöchern. So ist von nicht weniger als dem erfolgreichsten Konsolen-Launch in Frankreichs Geschichte die Rede. Die Verkaufszahlen der Xbox Series X/S hingegen fallen eher verhalten aus.

Die PS5 ist ab sofort erhältlich.

Man musste sicherlich nicht über hellseherische Kräft verfügen, um vorherzuwagen, dass die PlayStation 5 nahtlos an die Erfolge der PlayStation 4 anschließen und in Europa schnell die Führungsposition übernehmen wird.

Nachdem vor wenigen Tagen bestätigt wurde, dass die PS5 in Spanien die Nase vorne hatte und den Launch der neuen Konsolen-Generation für sich entschied, erreichten uns aus Frankreich nun ähnliche Meldungen. Laut den unbestätigten Verkaufszahlen, die von der Publikation „Ludostrie“ in Umlauf gebracht wurden, feierte Sony Interactive Entertainment in Frankreich nicht weniger als die erfolgreichste Konsolen-Markteinführung der Geschichte.

PS5 knackte offenbar den Rekord der Switch

Laut „Ludostrie“ verkaufte sich die PlayStation 5 zur Markteinführung in Frankreich knapp 107.000 Mal und sicherte sich damit den Titel des erfolgreichsten Starts einer neuen Konsole überhaupt. Der bisherige Rekordhalter in Form der Switch brachte es zum Launch auf etwa 105.000 abgesetzte Systeme und wurde somit nur hauchdünn in die Schranken gewiesen.

Zum Thema: PS5: Launch konnte US-Rekorde brechen

Die PlayStation 4 hingegen setzte zum französischen Launch im November 2013 90.000 Einheiten ab. Nachdem es Microsoft mit der Xbox One in Frankreich bereits recht schwer hatte und zur Markteinführung lediglich 50.000 Konsolen verkaufte, scheint der Xbox Series X/S ein ähnliches Schicksal zu drohen. Wie „Ludostrie“ weiter berichtete, fand die Xbox Series X/S zur Markteinführung in Frankreich gerade einmal 37.000 Käufer.

Da die Zahlen bisher aber weder von Sony Interactive Entertainment noch von Microsoft bestätigt wurden, bleibt abzuwarten, in wie weit die verhaltenen Verkäufe der Xbox Series X beziehungsweise der Xbox Series S möglicherweise auf niedrige Auslieferungszahlen beziehungsweise Lieferengpässe zurückzuführen sind.

Quelle: Ludostrie

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5