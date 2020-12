Star Wars Squadrons: Update 1.08 behebt Darstellungsfehler auf der PS5 und weitere Probleme

"Star Wars: Squadrons" ist ab sofort erhältlich.

Zum Start ins Wochenende bedachten die Entwickler von EA Motive die hauseigene Multiplayer-Flug-Action „Star Wars: Squadrons“ mit einem umfangreichen neuen Update.

Wie sich dem ausführlichen Changelog unter anderem entnehmen lässt, nahmen sich die Macher den Darstellungsfehlern auf der PlayStation 5 an, über die die Spieler in den vergangenen Tagen klagten. So konnte es auf Sonys Konsole der neuen Generation vorkommen, dass die Action von „Star Wars: Squadrons“ verschwommen beziehungsweise verwaschen dargestellt wurde. Dieser ärgerliche Fehler soll ab sofort also der Vergangenheit angehören.

Bugfixes, Anpassungen an den Freundeslisten und mehr

Des Weiteren erhielt die Freundesliste im Rahmen des aktuellen Updates diverse Anpassungen. Laut offiziellen Angaben wurde dafür gesorgt, dass Freundeslisten, auf denen sich eine hohe Anzahl an Spielern befindet, nun schneller geladen werden. Darüber hinaus werden eure Freunde nach der Installation des neuen Updates alphabetisch sortiert.

Damit soll laut den Entwicklern dafür gesorgt werden, dass gesuchte Spieler leichter gefunden werden können. Abgerundet wird das umfangreiche Update von zahlreichen Bugfixes und Anpassungen in verschiedenen Bereichen wie der Nutzeroberfläche, den Matches an sich oder den Raumjägern. Den kompletten Changelog zum umfangreichen neuen Update findet ihr hier.

„Star Wars: Squadrons“ ist für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich. Darüber hinaus kann die Flug-Action über die Abwärtskompatibilität der Xbox Series X beziehungsweise der PlayStation 5 gespielt werden.

Quelle: PSU

