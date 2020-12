Codemasters: EA verkündet Vereinbarung zur Übernahme

Kurz vor dem Abschluss des Deals zwischen Codemasters und Take Two erhielt nun letztendlich Electronic Arts den Zuschlag. Das Unternehmen wird Codemasters im kommenden Jahr übernehmen.

Electronic Arts übernimmt Konkurrent Codemasters.

Eigentlich sah es in den letzten Wochen zwischen Take Two und Codemasters nach einer klaren Sache aus und beide Parteien vermeldeten bereits eine Übereinkunft. Auf den letzten Metern stieg jedoch überraschend Electronic Arts in die Verhandlungen ein und wie das Unternehmen inzwischen mitteilte, konnte eine Einigung mit Codemasters bezüglich einer Übernahme erzielt werden.

EA übernimmt Codemasters für 1,2 Milliarden US-Dollar

Im Rahmen einer Pressemitteilung bestätigte EA die Übernahme von Codemasters. Darin heißt es, es sei eine Übereinkunft „mit dem Vorstand von Codemasters über die empfohlene Übernahme“ der Firma getroffen worden. „Im Rahmen der Transaktion erhalten die Aktionäre von Codemasters 604 Pence (circa 6,57 Euro) in bar für jede Stammaktie von Codemasters mit einem impliziten Unternehmenswert von 1,2 Milliarden US-Dollar (circa 987,99 Millionen Euro).“ Die Übernahme werde voraussichtlich im 1. Quartal 2021 abgeschlossen sein.

Gerhard Florin, seines Zeichens Vorsitzender von Codemasters, zeigt sich überzeugt von der zukünftigen Zusammenarbeit mit Electronic Arts. Beide Unternehmen hätten „das gemeinsame Ziel, die Rennsportkategorie bei Videospielen anzuführen. Der Vorstand von Codemasters ist der festen Überzeugung, dass das Unternehmen vom Wissen, den Ressourcen und der umfangreichen globalen Reichweite von EA profitieren würde – sowohl insgesamt als auch speziell im Rennsportbereich.“ Darüber hinaus seien sich alle Verantwortlichen sicher, dieser Zusammenschluss mit EA verheiße eine „erfolgreiche Zukunft für Codemasters“, um auf diesem Wege „größere und bessere Spiele für ein extrem leidenschaftliches Publikum zu entwickeln.“

Ähnlich optimistisch blickt Electronic Arts-CEO Andrew Wilson in die gemeinsame Zukunft beider Unternehmen. Er zeigt sich von der Übernahme Codemasters überzeugt und glaubt, dass aus dieser Zusammenarbeit „erstaunliche und innovative Rennspiele“ hervorgehen werden. „Unsere Branche wächst, die Rennspielkategorie wächst, und gemeinsam werden wir in der Lage sein, in einer neuen Ära der Rennsportunterhaltung führend zu sein.“ Wilson und seine Kollegen seien bereits seit Jahren ein Bewunderer der Arbeit von Codemasters und mit dem globalen Netzwerk von EA werde es möglich sein, auch weiterhin „branchenführende Rennerlebnisse zu liefern.“ Abschließend betont er die Vorfreude, bald ein „spannendes und talentiertes Team“ in der Electronic Arts-Familie willkommen heißen zu können.

Zudem gewährt die Pressemittelung ebenfalls Einblick in die strategischen Grundgedanken, die sich EA von der Codemasters-Übernahme erhofft. Im Vordergrund stehen hierbei vor allem, dass sich die Stärken beider Unternehmen gut ergänzen werden. Die Verantwortlichen glauben an ein weiteres Wachstum aufgrund der hinzukommenden Expertise und des Talents von Codemasters. EA sei überzeugt davon, diese Marken künftig mittels der hauseigenen Expertise stärken und die Leistung Codemasters steigern zu können.

