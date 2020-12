Spider-Man Remastered: Update 1.002 mit „Performance RT“-Modus steht bereit

"Spider-Man Remastered" ist exklusiv für die PS5 erhältlich.

Vor wenigen Tagen bedachten die Entwickler von Insomniac Games den Action-Titel „Spider-Man: Miles Morales“ mit dem sogenannten „Performance RT“-Modus.

Nachdem auf Nachfrage eines Nutzers bestätigt wurde, dass dieser nur kurze Zeit später auch für „Spider-Man Remastered“ zur Verfügung gestellt wird, steht das entsprechende Update ab sofort zum Download bereit. Dieses hebt die PS5-Neuauflage auf die Version 1.002 und bietet euch die Möglichkeit, ab sofort auch in „Spider-Man Remastered“ auf den „Performance RT“-Modus zurückzugreifen.

60FPS bei aktiviertem Ray-Tracing

Genau wie es bereits in „Spider-Man: Miles Morales“ der Fall war, sorgt der „Performance RT“-Modus auch in „Spider-Man Remastered“ dafür, dass das Superhelden-Spektakel sowohl mit aktiviertem Ray-Tracing als auch in 60 Bildern die Sekunde dargestellt werden kann. Um dieses Vorhaben zu erreichen, müssen jedoch kleinere technische Abstriche in Kauf genommen werden.

Unter anderem wird im „Performance RT“-Modus die durchschnittliche dynamische Auflösung gesenkt, um entsprechende Ressourcen freizuschaufeln. Darüber hinaus wurden der allgemeine Detailgrad oder die Anzahl der Passanten, die auf den Straßen unterwegs sind, verringert.

„Spider-Man Remastered“ erschien für die PlayStation 5 und ist ausschließlich im Rahmen der Sonder-Editionen zu „Spider-Man: Miles Morales“ erhältlich.

We just deployed the 1.002 update for Marvel’s Spider-Man Remastered which adds Performance RT mode. — James Stevenson (@JamesStevenson) December 12, 2020

