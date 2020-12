The Callisto Protocol: Entwickler peilen den gruseligsten Horror-Titel unserer Zeit an

Eigenen Angaben zufolge verfolgen die Entwickler der Striking Distance Studios bei den Arbeiten an "The Callisto Protocol" große Ziele. Wie es heißt, soll uns nicht weniger als der gruseligste Horror-Titel unserer Zeit ins Haus stehen.

"The Callisto Protocol" erscheint unter anderem für die PS4 und die PS5.

Im Rahmen der The Game Awards 2020 kündigten die Entwickler der Striking Distance Studios den neuen Horror-Titel „The Callisto Protocol“ an.

In einem Interview mit IGN nannten die kreativen Köpfe hinter dem Projekt weitere Details und wiesen unter anderem darauf hin, dass „The Callisto Protocol“ im gleichen Universum angesiedelt ist wie der erfolgreiche Battle-Royal-Shooter „PUBG“ und 300 Jahre später spielt.

„Das Lustige ist, dass ich mit dieser Handlung ankam, als ich mich zum ersten Mal mit den PUBG-Leuten traf und anfing, über The Callisto Protocol und den Aufbau eines Studios zu sprechen. Ich präsentierte ihnen dieses Spiel, und wir fügten es in die PUBG-Handlungslinie ein“, so Studioleiter Glen Schofield.

Der gruseligste Horror-Titel unserer Zeit?

Weiter heißt es, dass die Macher der Striking Distance Studios bei den Arbeiten an „The Callisto Protocol“ große Ziele verfolgen und nicht weniger als den gruseligsten Horror-Titel auf den aktuellen Plattformen abliefern möchten. „Ich freue mich darauf, wirklich zu versuchen, das gruseligste Spiel auf den Plattformen der nächsten Generation [und PC] zu entwickeln“, führte Schofield aus.

Und weiter: „Nach dem, was ich höre – es ist schwer, kreativ zu sein und gut darüber zu reden -, aber nach dem, was ich höre… [Dead Space] war eines der beängstigendsten Spiele [seiner Generation], und ich möchte dasselbe für die nächste Generation tun oder was jetzt als die aktuelle Generation angesehen wird.“

„The Callisto Protocol“ befindet sich für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die PlayStation 5 in Entwicklung.

