Hyper Scape: Winter-Festival und Konsolen-Crossplay gestartet – Trailer

"Hyper Scape" unterstützt ab sofort das Crossplay-Feature.

Im Rahmen einer aktuellen Pressemitteilung kündigte Ubisoft neue Features und Inhalte für den Online-Multiplayer-Shooter „Hyper Scape“ an, die ab sofort zur Verfügung stehen.

Zum einen dürfen sich die Spieler von „Hyper Scape“ über das besinnliche Winter-Festival freuen, das auf allen Plattformen vom 15. bis zum 29. Dezember 2020 zur Verfügung steht. Im Zuge des frisch gestarteten Winter-Events warten ein schneebedecktes Neo-Arkadia und brandneue festliche kosmetische Gegenstände darauf, entdeckt zu werden, um so die Feiertage gebührend zu feiern.

Konsole unterstützen ab sofort das Crossplay

Des Weiteren unterstützen die Konsolen-Versionen von „Hyper Scape“ mit sofortiger Wirkung das Crossplay-Feature. Somit könnt ihr euch auf den Schlachtfeldern mit Spielern messen, die auf einer anderen Plattform unterwegs sind, oder mit diesen einen Squad bilden. Befindet sich in der eigenen Gruppe ein Nutzer, der auf dem PC unterwegs ist, dann wird das komplette Team in den PC-Matchmaking-Pool verfrachtet.

„Konsolen-Crossplay ist ab jetzt für Hyper Scape verfügbar und ermöglicht das Matchmaking zwischen PlayStation- und Xbox-Spielern in allen verfügbaren Modi von Hyper Scape, einschließlich dem Battle-Royale-Modi Crown Rush und Team Deathmatch. Dies betrifft Spieler von Current- als auch Next-Gen-Konsolen. PC-Spieler können sich mit Freuden, die auf Konsole spielen, im selben Squad zusammentun, in diesem Fall wird das gesamte Squad in den PC-Matchmaking-Pool platziert“, so Ubisoft.

Anbei der offizielle Trailer zum Start des Winter-Festivals.

