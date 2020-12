Kojima Productions: Neuigkeiten für morgen angekündigt

Kojima Productions wird fünf Jahre alt.

Irgendwie erschreckend, aber es ist tatsächlich schon fünf Jahre her, dass der legendäre Game Director Hideo Kojima seinen langjährigen Arbeitgeber Konami verließ, um sein eigenes Studio namens Kojima Productions zu gründen.

Gemeinsam mit Sony entwickelte das neu gegründete Team den PS4-Titel „Death Stranding“, der im November 2019 auf den Markt kam. Im Sommer 2020 folgte der Launch für den PC. Seitdem sitzen die Entwickler rund um Kojima natürlich nicht untätig herum. Doch was kommt als nächstes?

Wenige Stunden vor dem 5. Jahrestage von Kojima Productions scheint Bewegung in die Sache zu kommen. Auf dem offiziellen Twitter-Account verspricht das Studio etwas, das morgen enthüllt und auf den Social-Media-Kanälen zu sehen sein wird. Es handele sich um Neuigkeiten, die ihr nicht missen möchtet.

„Der 16. Dezember markiert den 5. Jahrestag von Kojima Productions. Werft morgen um 6 Uhr (CET) ein Auge auf unsere sozialen Kanälen, denn wir werden einige spannende Updates liefern, die ihr nicht verpassen solltet“, heißt es im Wortlaut.

