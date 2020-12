Outward: „Die Drei Brüder“-Erweiterung im neuen Trailer präsentiert

"Outward" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Mit „Die drei Brüder“ kündigten Deep Silver und die Entwickler der Nine Dots Studios vor einigen Wochen eine neue Erweiterung zum Rollenspiel „Outward“ an.

Während die PlayStation 4 und die Xbox One erst im Laufe des kommenden Jahres mit dem DLC bedacht werden, steht „Die drei Brüder“ ab sofort auf dem PC bereit. Begleitet wurde die Veröffentlichung auf dem PC von einem passenden Trailer, der die Spieler auf das vor ihnen liegende Abenteuer einstimmen soll. Das besagte Video haben wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für euch eingebunden.

Erkundet eine neue Region von Aurais

In „Die drei Brüder“ führt der Weg nach Caldera, eine völlig neue Region in der Welt Aurais. Dort warten laut Entwicklerangaben neue Abenteuer und zahlreiche Geheimnisse auf die Spieler. Zu den weiteren Neuerungen, die mit dem DLC den Weg in „Outward“ finden, gehört die Städtebau-Mechanik. Mit dieser ist es möglich, sich in Aurai ein Denkmal zu setzen, indem man der Bevölkerung unter die Arme greift.

Zum Thema: Outward: „Die drei Brüder“-DLC hat einen Termin – Aktuelle Verkaufszahlen bestätigt

„Mit der Kraterregion bekommt Aurai nicht nur eine neue Landschaft. Dungeons, Quests und Schauplätze machen die Region zur Schatzkammer für jeden Abenteurer“, führen die Macher der Nine Dots Studios aus. Abgerundet wird der neue DLC von neuen Waffen, zusätzlichen Anpassungsmöglichkeiten und einem exklusiven Fertigkeitenbaum.

„Outward“ ist für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich.

