The Witcher: Frische Eindrücke vom Set der Netflix-Serie

"The Witcher": Es laufen die Arbeiten an der zweiten Staffel.

Unter einem guten Stern schienen die Arbeiten an der zweiten Netflix-Staffel von „The Witcher“ in den vergangenen Monaten nicht zu stehen.

Nachdem die Dreharbeiten aufgrund positiver Corona-Tests zwischenzeitlich unterbrochen werden mussten, zog sich Geralt-Darsteller Henry Cavill kürzlich eine Muskelverletzung zu, die ihn zu einer Auszeit zwang. In wie weit das Ganze den Start der zweiten Staffel verzögern wird, bleibt abzuwarten. Quasi als kleines Trostpflaster wurden heute aber zumindest frische Eindrücke vom Set veröffentlicht.

Zur Verfügung gestellt wurden die neuen Bilder vom Set von niemand geringerer als Showrunnerin Lauren S. Hissrich. Auf den Schnappschüssen, die via Twitter zur Verfügung gestellt wurden, sind Medaillons, eine Kollektion von Schwertern und ein Banner zu sehen, die in der zweiten Netflix-Staffel von „The Witcher“ ihren Auftritt haben werden.

In den kommenden Wochen dürfen sich die Fans von „The Witcher“ zudem über weitere Eindrücke vom Set freuen. Darauf wie Hissrich hin und stellte auf ihrem Twitter-Kanal zudem eine Umfrage bereit, in der die Zuschauer über die Art der Bilder, die vom Set veröffentlicht werden sollen, abstimmen können.

Die entsprechende Umfrage haben wir natürlich unterhalb dieser Meldung für euch eingebunden.

