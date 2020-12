Where the Heart Leads: Narratives Adventure auf 2021 verschoben – Neuer Trailer

Wie die Entwickler der Armature Studios einräumten, wird sich die narrative Erfahrung "Where the Heart Leads" leider auf das nächste Jahr verschieben. Als kleines Trostpflaster steht immerhin ein neuer Trailer bereit.

"Where the Heart Leads" erscheint 2021.

In den vergangenen Monaten arbeiteten die „ReCore“-Macher der Armature Studios fieberhaft an der Fertigstellung des narrativen Abenteuers „Where the Heart Leads“.

Nachdem der vielversprechende Titel ursprünglich noch Ende dieses Jahres den Weg auf die PlayStation 4 finden sollte, räumten die Verantwortlichen der Armature Studios in einer aktuellen Mitteilung ein, dass aus diesem Vorhaben leider nichts wird. Stattdessen benötigt „Where the Heart Leads“ noch etwas mehr Zeit und ist nun für einen Release im zweiten Quartal 2020 vorgesehen.

Neuer Trailer stellt das Adventure vor

Als kleines Trostpflaster wurde im Rahmen der heutigen Verschiebung ein neuer Trailer zu „Where the Heart Leads“ veröffentlicht, in dem etwas näher auf die Geschichte, die Spielwelt und die Entscheidungsmöglichkeiten, durch die sich die Handlung des Adventures entfaltet, eingegangen wird. Offiziellen Angaben zufolge dreht sich in „Where the Heart Leads“ alles um das Zusammenspiel zwischen der Realität und einer Astralwelt.

Zum Thema: Dustborn: Quantic Dream bringt das narrative Adventure auf die PS5

„Entscheidungen, die sich greifbar anfühlen, wie die, die wir täglich treffen, haben etwas Finales an sich. Es gibt keinen Weg zurück. In diesem Spiel summieren sich große und kleine Entscheidungen im Laufe der Zeit, um völlig unterschiedliche Gameplay-Pfade und Ergebnisse für die Charaktere zu schaffen. In einem Spieldurchlauf ist es nicht möglich, sie alle zu erleben. Wie im Leben liefert der Weg, auf dem ihr euch gerade befindet, zu Beginn möglicherweise keine klaren Lösungen“, heißt es von offizieller Seite weiter.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Where the Heart Leads