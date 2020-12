PS5: Walmart blockt laut eigenen Angaben regelmäßig Millionen Bot-Anfragen

Eigenen Angaben zufolge blockt die US-Handelskette Walmart in regelmäßigen Abständen Millionen von Bot-Anfragen, mit denen PS5-Konsolen aufgekauft werden sollen. Gleichzeitig wurde versichert, dass alle Bestellungen storniert werden, die auf Bots zurückzuführen sind.

Die PS5 kämpft weiter mit Lieferengpässen.

Auch zum Launch der PlayStation 5 hatten Händler und Kunden gleichermaßen mit dem Problem zu kämpfen, dass Reseller- und Scalper-Gruppen die zur Verfügung stehenden PS5-Kontingente mittels Bots durchforsteten und die heiß begehrten Konsolen aufkauften.

Wie die US-Handelskette Walmart in einem aktuellen Statement bestätigte, werden regelmäßig Millionen Anfragen von Bots blockiert, mit denen PS5-Systeme erworben werden sollen. Alleine nach dem PS5-Event am 25. November 2020 registrierte das Unternehmen mehr als 20 Millionen Bot-Anfragen in gerade einmal 30 Minuten. Laut offiziellen Angaben ist dies jedoch nur ein Bruchteil der Anfragen, mit denen sich Walmart konfrontiert sieht.

Weitere Konsolen sollen so schnell wie möglich folgen

Weiter heißt es, dass Walmart die PS5-Bestellungen doppelt überprüft und alle Bestellungen, die auf Bots zurückzuführen sind, konsequent storniert. „Als zusätzlichen Schritt prüfen wir auch alle Bestellungen, die von Bots aufgegeben wurden, die möglicherweise durchgerutscht sind, und stornieren sie schnell. Infolgedessen wurde die überwiegende Mehrheit unserer Konsolen der nächsten Generation von legitimen Kunden gekauft. Und das ist genau das, was wir wollen“, so Walmart.

Zum Thema: PS5 & Xbox Series X/S: Britische Abgeordnete möchten gegen Reseller vorgehen

Gleichzeitig versicherte das Unternehmen, dass so schnell wie möglich weitere PS5-Konsolen zur Verfügung gestellt werden sollen: „In Kürze werden weitere Konsolen der nächsten Generation online gehen, und wir arbeiten weiterhin hart daran, sie so vielen Kunden wie möglich zugänglich zu machen. Wir hoffen, dass andere im Einzelhandel sich uns anschließen und den Gesetzgeber auffordern, mehr zu tun, um diese unerwünschten Bots auf Einzelhandelsplattformen zu verhindern. Damit die Kunden gleichberechtigten Zugang zu den gewünschten Produkten erhalten.“

Wann im Endeffekt weitere PS5-Konsolen an den Handel ausgeliefert werden, wurde leider nicht verraten. Allerdings sicherte Sony Interactive Entertainment vor wenigen Wochen zu, dass vor und nach Weihnachten „beträchtliche Mengen“ an PS5-Konsolen den Weg in den Handel finden werden.

