Call of Duty Warzone: Spieler beschweren sich über die Cold War-Waffen

Die Spieler sind mit den neuesten Waffen im Battle Royale-Shooter "Call of Duty: Warzone" unzufrieden. Die Waffen aus "Call of Duty: Black Ops Cold War" sind zu schwach auf der Brust.

In dieser Woche startete die erste Saison des First-Person-Shooters „Call of Duty: Black Ops Cold War“ mit einigen neuen Inhalten. Allerdings haben Infinity Ward, Treyarch und Raven Software auch die Waffen aus dem neuesten Hauptteil in den Battle Royale-Ableger „Call of Duty: Warzone“ eingebunden, ohne die Waffen aus „Call of Duty: Modern Warfare“ zu entfernen.

Keine Konkurrenz für bisherige Loadouts

Somit sind über 30 neue Waffen für den Battle Royale-Modus verfügbar, die jedoch im Vergleich zu der bisherigen Auswahl einen klaren Nachteil haben. Via Reddit lassen mehrere Spieler ihren Unmut freien Lauf und betonen, dass die „Cold War“-Waffen nicht mit ihren Counterparts aus „Modern Warfare“ konkurrieren können, da ihnen letztendlich die nötigen Aufsätze fehlen. Vor allem bei dem Lauf, den Schalldämpfern und den Griffen sind die neuen Waffen benachteiligt, da sie ihre Werte aus dem Multiplayer beibehalten haben.

Dabei hatten die Spieler erwartet, dass die neuen Waffen stärker sein würden, um die Verkäufe von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ anzukurbeln. Schließlich würde man sich in den Multiplayer stürzen müssen, wenn man die entsprechenden Waffenaufsätze schnell freispielen möchte. Allerdings ist die Realität eine andere, sodass man am besten auf ein Loadout setzen sollte, in dem „Modern Warfare“-Waffen wie die beliebte Kilo enthalten sind. Ob die Entwickler in nächster Zeit nachbessern und den „Cold War“-Waffen zumindest eine Chance in der Warzone geben, wird sich zeigen.

Zunächst müssen sie sich auch mit verschiedenen Bugs auseinandersetzen, die einmal mehr die Runde machen. Unter anderem konnten sich die Spieler unsichtbar machen, indem sie auf dem Schützenplatz eines Helikopters Platz nahmen, mit diesem abstürzten und sich daraufhin wiederbelebten. Aus diesem Grund wurden ein weiteres Mal die Helikopter aus dem Spiel entfernt.

Sollten die Entwickler entsprechende Neuigkeiten mitteilen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

