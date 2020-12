Crimson Desert: Neue Videos geben einen Überblick zu dem Rollenspiel

Das koreanische Entwicklerstudio Pearl Abyss hatte in der vergangenen Woche die diesjährigen Game Awards genutzt, um einen ersten Ausblick auf das Gameplay des Fantasy-Rollenspiels „Crimson Desert zu gewähren. Nun haben die Verantwortlichen zwei Entwicklertagebücher veröffentlicht, die noch einmal einen Eindruck von dem Spiel vermitteln, das im Winter 2021 für nicht näher genannte Konsolen und den PC erscheinen soll.

Söldner haben es nicht leicht

Bei „Crimson Desert“ handelt es sich um ein Open-World Action-Adventure, das die Elemente narrativer Singleplayer-Spiele mit einer Online-Multiplayer-Funktionalität kombinieren soll. Die Entwickler versprechen hochqualitative Grafiken, Spielfunktionen und ein hochimmersives Spielerlebnis, das mit der hauseigenen Next-Gen-Engine zum Leben erweckt werden soll.

Die Spieler werden eine Geschichte des Überlebens geboten bekommen, in der sie einer Gruppe an Söldnern folgen, die mit einigen Problemen zu kämpfen hat. Des Weiteren werden sie auf dem weitläufigen Kontinent Pywel viele Charaktere treffen, die ihre eigenen Geschichten in dieser Welt schreiben möchten, in der Helden durch Elend, Schmerz und Beharrlichkeit geschmiedet werden.

Der Producer HwanKyoung Jung sagte unter anderem zum Spiel: „Crimson Desert ist auf einem Kontinent mit Regionen unterschiedlicher Klimate angesiedelt. Von den schneebedeckten Ländern im Norden zu den reichen Ebenen im Süden oder sogar der blutroten Wüste werden die Spieler Lande, die einzigartige geographische Züge zu bieten haben und eine Welt entdecken, in der eine abwechslungsreiche Mischung aus menschlichen und nicht-menschlichen Rassen koexistiert.“

Hier sind die neuesten Trailer, in denen der Executive Producer Daeil Kim noch einmal auf die verschiedenen Szenen und Inhalte eingeht:

