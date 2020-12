Cyberpunk 2077: CD Projekt Red-Gründer verloren seit Launch 1 Milliarde US-Dollar – Update

"Cyberpunk 2077" ist unter anderem für die PlayStation 4 erhältlich.

Update: Der Aktienkurs von CD Projekt gab heute erneut deutlich nach. Nachdem er kurz vor dem Launch von „Cyberpunk 2077“ bei rund 100 Euro pro Aktie lag, sind es momentan knapp unter 60 Euro. Auslöser war offenbar die Entfernung des Spiels aus dem PlayStation Store.

Immerhin: Im Laufe des Tages lag der Tiefstwert bereits bei rund 55 Euro, was bedeutet, dass der Abwärtstrend vorerst gestoppt ist. Offenbar sind einige Anleger auf Schnäppchenjagd.

Meldung vom 17. Dezember 2020: Obwohl „Cyberpunk 2077“ pünktlich zum Release mit sehr guten Wertungen bedacht wurde, entwickelte sich der Launch des heiß erwarteten RPGs kurz darauf zu einem Debakel für Entwickler CD Projekt Red. Grund hierfür ist vor allem der technisch inakzeptable Zustand des Spiels auf den Last-Gen-Konsolen PlayStation 4 und Xbox One. Entwicklungen, die nun auch die Gründer des Studios finanziell hart treffen.

Milliarden-Verlust und beschädigter Ruf für CD Projekt Red

In den letzten Tagen versuchte sich CD Projekt Red bekanntlich bereits in Schadensbegrenzung, versprach etwa eine Erstattung des Kaufpreises für all jene Spieler, die mit „Cyberpunk 2077“ unzufrieden seien – auch wenn Sony und Microsoft dies wohl nicht unterstützen. All die negative Presse führte nun dazu, dass die Aktie des Unternehmens deutlich an Wert einbüßte. Des Weiteren hätten die CDPR-Gründer bereits über 1 Milliarde US-Dollar (ca. 817.735.000 Euro) verloren. Dies geht, wie DualShockers vermeldet, aus einem aktuellen Bloomberg-Bericht hervor.

Das Studio hat sich inzwischen zwar öffentlich entschuldigt und zumindest eine technisch stabile Last-Gen-Version in Aussicht gestellt, doch dies kam womöglich zu spät. Aus der Meldung geht darüber hinaus hervor, der Ruf des Entwicklers habe mittlerweile deutlichen Schaden erlitten. Nachdem das Studio in den vergangenen Jahren mit den „The Witcher“-Videospielen internationale Anerkennung erntete, sieht es sich nun mit einem Verlust des öffentlichen Vertrauens konfrontiert. Insbesondere aufgrund der Betrugsvorwürfe gegenüber CD Projekt Red sei derzeit nicht absehbar, was das Unternehmen tun könne, um sein einstiges Image wiederherzustellen.

Kosten für eine spielbare Last-Gen-Version irrelevant

Zuletzt versprach das Studio neben kleineren Patches vor allem zwei umfangreiche Updates für „Cyberpunk 2077“, die im Januar und Februar 2021 erscheinen sollen. Laut einer Aussage (via Push Square) von Vorstandsmitglied Michał Nowakowski seien die Kosten, die für eine gut spielbare Version des Titels auf PS4 und Xbox One nötig seien, irrelevant für die Verantwortlichen: „Die Kosten für das Patchen des Spiels sind irrelevant [im Vergleich] zu dem, was für uns im Moment auf dem Spiel steht, also ist es keine Frage. Wir wollen das Spiel definitiv reparieren, wir haben den Spielern ein Versprechen gegeben, und wir werden alles tun, um es einzuhalten.“

„Cyberpunk 2077“ erschien am 10. Dezember 2020 für PlayStation 4, Xbox One und den PC. Im Laufe des kommenden Jahres sollen Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X folgen.

