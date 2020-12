Xuan-Yuan Sword VII: Hiesiger Releasezeitraum der PS4-Version eingegrenzt

"Xuan-Yuan Sword VII" erscheint 2021 in Europa.

Vor wenigen Wochen veröffentlichten die chinesischen Entwickler von Softstar Entertainment ihr Action-Rollenspiel „Xuan-Yuan Sword VII“ bereits im asiatischen Raum.

Wie das Studio bekannt gab, werden Anfang des kommenden Jahres auch die westlichen Spieler mit dem Action-Rollenspiel versorgt. So wird „Xuan-Yuan Sword VII“ hierzulande ab Februar 2021 für die PlayStation 4 erhältlich sein. Eine Umsetzung für die Xbox One ist ebenfalls geplant, wann die Portierung auf Microsofts Konsole den Weg in den Westen finden wird, ist allerdings noch unklar.

Ein Abstecher in die chinesische Mythologie

„Xuan-Yuan Sword VII“ verfrachtet euch in eine Welt, die von der chinesischen Mythologie inspiriert wurde. Ihr übernehmt die Kontrolle über den unfreiwilligen Helden Taishi Zhao, der in ein tragisches Schicksal verwickelt wurde und plötzlich vor der Aufgabe steht, seine Familie vor einer dunklen Gefahr zu beschützen.

Zum Thema: Xuan-Yuan Sword VII: Atmosphärische Eindrücke im neuen Trailer

„Xuan-Yuan Sword VII ist ein ARPG, das in der chinesischen Geschichte und Mythologie verwurzelt ist. Die Spieler übernehmen die Rolle von Taishi Zhao, einem ruhigen und zuverlässigen Schwertkämpfer, der versehentlich in ein tragisches Schicksal verwickelt wurde. Um seine geliebte Familie zu beschützen, begibt er sich auf eine Reise in dieses chaotische Reich, um die Wahrheit zu finden“, so die offizielle Beschreibung weiter.

