PlayStation: Arbeitete Sony San Diego an God of War- und Uncharted-Remakes?

In den letzten Monaten und Jahren gab es immer wieder Gerüchte, woran Sony San Diego arbeiten würde. Ein neues Interview legt nun nahe, dass es womöglich Ideen für Remakes zu "God of War" und "Uncharted" gegeben haben könnte.

"God of War" und "Uncharted" zählen zu den beliebtesten und erfolgreichsten PlayStation-Marken.

Seit Jahren fragen sich PlayStation-Spieler mittlerweise, woran genau Sony San Diego arbeitet. Ist es ein neues „Uncharted“ oder doch eine ganz neue AAA-Marke? Eine ehemalige Führungskraft des Studios äußerte sich diesbezüglich, wie unter anderem DualShockers berichtet, kürzlich in einem Interview und deutete darin an, dass womöglich Remakes zu „God of War“ und „Uncharted“ geplant gewesen seien.

God of War/Uncharted: Es gab wohl Überlegungen für Remakes

Genauer unterhielt sich Michael Mumbauer mit „Twisted Metal“-Schöpfer David Jaffe in dessen jüngster Gabbin+Games-Ausgabe über dieses Thema. Zunächst sprachen sie über seine Zeit bei Sony San Diego, in der er anfangs eine Visual Arts-Gruppe des Studios beaufsichtigt habe. Im Laufe der Zeit hätte sich seine Rolle innerhalb des Teams jedoch verändert, weshalb Remakes und Remasters in seinen Fokus gerückt seien. Mumbauer verrät dabei, dass es innerhalb des Studios wohl durchaus Ideen und Überlegungen gegeben habe, bekannte PlayStation-Marken neu aufzulegen.

Jaffe wollte es etwas genauer wissen und fragte seinen Gesprächspartner deshalb nach mehr Details. Mumbauer führte daraufhin weiter aus, er habe vor allem „Remakes und Remasters“ angepeilt. „Das ist der Grund, warum das Entwicklerteam aufgebaut wurde. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass ich das anstrebte, weil ich glaubte, dass es einen Wert hätte, so etwas wie ein Remake von ‚God of War‘ mit der visuellen Wiedergabetreue von heute zu machen. Oder ein Remake von ‚Uncharted 1‘.“

Ob Sony San Diego jedoch noch immer an Remakes oder Remasters arbeitet und entsprechend Mumbauers Ideen nach dessen Abgang weiterverfolgte, ist nicht bekannt. Zuletzt hieß es, das Studio arbeite an einem bisher noch unangekündigten Titel. In der Vergangenheit kursierten immer wieder Gerüchte, es könne sich hierbei womöglich um einen neuen Ableger der „Uncharted“-Reihe handeln.

