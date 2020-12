Christopher Nolan: Dark Knight-Regisseur bekundet Interesse an Videospiel-Adaptionen

Im Gespräch mit Geoff Keighley, dem Produzenten und Moderator der The Game Awards, ließ sich der bekannte Regisseur Christopher Nolan über seine Werke aus.

Zu den bekanntesten Filmen von Nolan gehören beispielsweise die „Dark Knight“-Trilogie oder „Inception“. Wie Nolan auf Nachfrage von Keighley bestätigte, hätte er definitiv Interesse an Videospiel-Adaptionen seiner Filme. Im Fall von „Inception“ aus dem Jahr 2010 wurde seinerzeit sogar an einem entsprechenden Videospiel gearbeitet. Aus nicht näher genannten Gründen sollte dieses jedoch nie das Licht der Welt erblicken.

„Über die Jahre hinweg haben wir uns einige von ihnen angesehen“, so Nolan zu Videospielen. „Wir sind damit [Inception] ziemlich weit gegangen, aber man merkt natürlich, dass das Erschaffen von Filmen kompliziert ist und lange dauert. Das Erstellen von Spielen ist noch komplizierter und dauert noch länger. Die Art und Weise, wie die Videospielbranche funktioniert … Sie möchten nicht nur ein lizenziertes Spiel machen, Sie möchten nicht nur an etwas anknüpfen und die im Film etablierte Marke verwenden.“

„Genauso möchte man eigentlich, wenn man eine Videospiel-Adaption zum Film aus einem Videospiel macht, nicht nur auf der Marke aufbauen, sondern etwas eigenständiges und großartiges daraus machen“, führte Nolan aus. „Ich denke, meine Zeit und Energie, ich habe gerade alles dem Film gewidmet und nur gesehen, wie schwierig das ist. Es ist nichts, was man jemals auf die leichte Schulter nehmen würde.“

„Aber es ist definitiv etwas, das mich interessiert. Es ist eine erstaunliche Welt“, heißt es abschließend.

Would Chris Nolan ever want one of his films adapted into a game? Here’s what he said, part of our full conversation now on YouTube: https://t.co/rtevhycmAb pic.twitter.com/cmwII4OC4z

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 21, 2020