Für PS5-Vorbesteller: PS Plus bei Amazon für 44,99 Euro

PlayStation Plus bekommt ihr bei Amazon momentan zum Schnäppchenpreis, wenn ihr eine Bedingung erfüllt. Ihr müsst dort eine PS5 vorbestellt bzw. gekauft haben. Die nötigen Codes werden per Mail verschickt.

Das Angebot gilt bei Amazon für Käufer der PS5.

Amazon hat damit begonnen, Gutscheincodes für eine Jahresmitgliedschaft bei PlayStation Plus zu verschicken. Kostenlos bekommt ihr den Premiumdienst damit nicht. Doch immerhin lässt der Gutschein den Jahresbeitrag von 59,99 auf 44,99 Euro sinken.

Einen Haken gibt es allerdings: Vom Aktionsvorteil profitieren offenbar nur Besitzer einer PS5, die ihre Konsole bei Amazon vorbestellt bzw. gekauft haben. Dabei spielt es wohl keine Rolle, ob die Digital Edition oder das Disk-Modell in euren Besitz wanderte.

Solltet ihr die PS5 also bei Amazon bezogen haben, dann schaut in eure Mailbox. Im Betreff steht „Ihr Aktionsvorteil zu Ihrer Amazon Bestellung 000“, wobei die drei Nullen für die jeweilige Bestellnummer stehen.

So könnt ihr die verschickten Codes einlösen:

Ruft die Produktseite von PlayStation Plus auf Amazon auf

Packt die 12-Monats-Mitgliedschaft in den Warenkorb

Gebt an der Kasse den Aktionscode in das Feld „Geschenkkarten und Aktionscodes“ ein

Schließt euren Kauf innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der E-Mail ab

Die Ersparnis wird auf der endgültigen Bestellseite angezeigt

Das bietet PlayStation Plus

Zu den Vorteilen von PlayStation Plus zählen die Spiele der Instant Games Collection, die Anfang des Monats mit den Dezember-Spielen erweitert wurde, der Zugriff auf die Online-Modi von Spielen auf PS4 und PS5, die Vorteile des Cloud-Speichers und regelmäßige Rabatte sowie spezielle Aktionen wie Betas und Demos.

Für Besitzer einer PlayStation 5 sind außerdem die Spiele der PS Plus Collection von Bedeutung. Die Sammlung umfasst 20 zum Teil hochkarätige PS4-Games, die dank der Abwärtskompatibilität auf der PS5 gespielt werden können und dort eine bessere Figur machen. Die Januar-Spiele für PS Plus werden voraussichtlich in der kommenden Woche angekündigt. Mehr zu PlayStation Plus erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

Falls ihr die PS5 bei Amazon gekauft habt: Konntet ihr die oben beschriebene Mail entdecken?

