Uncharted, The Last of Us und mehr: Filme und Serien zu zehn PlayStation-Marken in Arbeit

Wie Sonys Tony Vinciquerra in einem Interview zu verstehen gab, sollen die diversen PlayStation-Marken zukünftig nicht nur in der Welt der Videospiele für Furore sorgen. Stattdessen befinden sich aktuell Serien oder Filme zu zehn bekannten PlayStation-Franchises in Arbeit.

"The Last of Us" erscheint als TV-Serie.

Kurz vor dem Jahreswechsel blickte Tony Vinciquerra, seines Zeichens Chairman und CEO von PlayStation Productions, ein wenig in die Zukunft.

Dabei kam Vinciquerra unter anderem auf die verschiedenen hauseigenen Marken zu sprechen, die die PlayStation-Konsolen in den vergangenen Jahren auszeichneten. Wie es heißt, sollen diese zukünftig nicht nur in der Welt der Videospiele weiter für Furore sorgen. Darüber hinaus möchte PlayStation Productions Erfolge in anderen Medien erzielen und lässt derzeit an nicht weniger als zehn entsprechenden Serien beziehungsweise Filmen arbeiten.

Diese Projekte sind bekannt

„Wir haben ein Programm innerhalb des Unternehmens namens One Sony. Sie werden eine viel stärkere Integration von Sony-Unternehmen sehen“, führte Vinciquerra aus, ohne hinsichtlich kommender Projekte näher ins Detail zu gehen. Verschiedene Filme und Serien auf Basis beliebter PlayStation-Marken wurden in der Vergangenheit bereits bestätigt – darunter ein Kinofilm zu „Uncharted“ oder eine von HBO produzierte TV-Serie zu „The Last of Us“.

Zum Thema: The Last of Us: Grünes Licht für die TV-Serie – Produktion startet in Kürze

Auch an einer Serie zum Multiplayer-Scharmützel „Twisted Metal“ wird bekanntermaßen gearbeitet. Ob selbiges noch für die animierte Serie zu „Sly Cooper“ gilt, ist hingegen unklar, da es um dieses Projekt zuletzt verdächtig still wurde. Bereits im Jahr 2018 setzte sich Cory Barlog von Sony Santa Monica für eine Netflix-Serie zur „God of War“-Franchise ein.

Ob es zu dieser kommen wird, bleibt abzuwarten. Als weiterer aussichtsreicher Kandidat auf einen Film oder eine TV-Serie gilt unbestätigten Berichten zufolge übrigens Guerrilla Games‘ Action-Rollenspiel „Horizon“.

