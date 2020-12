Sons of the Forest: Video mit bizarren Gestalten und Release-Jahr

Das 2019 angekündigte "Sons of the Forest" nähert sich mit gemächlichen Schritten der Veröffentlichung. Irgendwann im kommenden Jahr soll der Titel auf den Markt gebracht werden. Ein paar Spielszenen seht ihr schon heute.

In "Sons of the Forest" trefft ihr auf bizarre Gestalten.

Im Zuge der Game Awards 2019 wurde ein Spiel namens „Sons of the Forest“ enthüllt. Dabei handelt es sich ausgehend vom Namen um die Fortsetzung von „The Forest“, zu der wir in den vergangenen Monaten nicht viel gehört haben.

Release erfolgt 2021

Kurz vor dem Jahreswechsel folgte dann doch ein Lebenszeichen. Endnight Games gab bekannt, dass „Sons of the Forest“ im kommenden Jahr erscheinen wird. Genauer wurden die Entwickler nicht, sodass ihr euch unter Umständen noch viele Monate in Geduld üben müsst.

Aber nicht nur das Release-Jahr wurde heute enthüllt. Auch brachte Endnight Games einen zweiten Trailer mit Spielszenen aus „Sons of the Forest“ in den Umlauf. Nach dem Start des Clips seht ihr einige Gameplay-Mechaniken sowie verschiedene gruselige und bizarre Kreaturen.

„The Forest“ wurde ursprünglich für den PC veröffentlicht. 2018 folgte eine Umsetzung für die PlayStation 4. Zu den Kernfeatures des Titels zählen Crafting-Systeme und der Basenbau. Derartige Elemente kommen offensichtlich auch im Nachfolger zum Einsatz, wie das heutige Spielmaterial verdeutlicht.

Zum Thema

Nachfolgend könnt ihr euch den anfangs erwähnten Trailer zum neuen Spiel „Sons of the Forest“ anschauen. Ihr seht zunächst den Absturz eines Hubschraubers, bevor es Bäumen an den Kragen geht, die für den Bau einer Hütte genutzt werden. Und auch Schusswaffen kommen zum Einsatz.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Sons of the Forest