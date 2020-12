Prince of Persia Remake: Offenbar auch für PS5 und Xbox Series X/S

Aufgrund einer Verschiebung müsst ihr euch bis März 2021 gedulden.

Zwar gab Ubisoft schon vor einigen Wochen bekannt, dass das Remake von „Prince of Persia“ auf den neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S gespielt werden kann. Doch bezog sich das Unternehmen dabei offenbar auf die Abwärtskompatibilität. Eine optimierte New-Gen-Version wurde zunächst nicht angekündigt. Allerdings scheinen die Pläne bereits in Stein gemeißelt zu sein.

Gratis-Upgrade für PS5 und Xbox Series X/S

Grund zur Annahme liefert der Produkteintrag zum Remake von „Prince of Persia“ im offiziellen Shop des Publishers , wo es kurzerhand heißt: „Kauft Prince of Persia: The Sands of Time Remake für PlayStation 4 oder Xbox One und aktualisiert euer Spiel ohne zusätzliche Kosten auf die Next-Gen-Version (PlayStation 5 oder Xbox Series X).“

Gelistet wird das Remake im Store von Ubisoft für PC, PS4 und Xbox One. Gleiches gilt für eine Switch-Version, was ebenfalls überraschend ist. Im Gegensatz zu den anderen Fassungen kann sie nicht gekauft bzw. vorbestellt werden. Sobald sich Ubisoft etwas expliziter zum erwarteten New-Gen-Upgrade äußert, lassen wir es euch wie gewohnt wissen.

Bekannt ist, dass „Prince of Persia: The Sands of Time Remake“ erst am 18. März 2021 auf den Markt kommen wird, nachdem zuvor von einem Release im Januar des kommenden Jahres die Rede war. „Wir glauben, dass dies die richtige Entscheidung ist, um sicherzustellen, dass wir ein Spiel liefern, das euch Spaß macht“, so Ubisoft zur Verschiebung.

Als Spieler erlebt ihr in „Prince of Persia“ den Wunsch des Prinzen nach Erlösung, nachdem er unwissentlich den Sand der Zeit auf das Königreich des Sultans losgelassen hat. Wie im Original navigiert ihr euch gemeinsam mit der Tochter des Maharajas, Prinzessin Farah, durch den Palast, bekämpft Schwert schwingende Feinde, manövriert euch durch mit Fallen bestückte Räume und stellt euch dem bösen Vizier, der den Sand der Zeit kontrolliert.

